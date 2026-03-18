El delegado de Desarrollo Educativo lidera la Feria Comarcal de FP celebrada en Antequera (Málaga)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha encabezado en Antequera una jornada destinada a reforzar los vínculos entre el tejido empresarial, el alumnado y los centros públicos que imparten FP al norte de la provincia. - JUNTA

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Málaga, Miguel Briones, ha encabezado en Antequera una jornada destinada a reforzar los vínculos entre el tejido empresarial, el alumnado y los centros públicos que imparten Formación Profesional en el norte de la provincia de Málaga.

Con el nombre de 'Feria Comarcal de FP', el encuentro, que celebra su tercera edición, ha servido para analizar los desafíos del nuevo sistema de FP Dual, impulsar futuras sinergias entre las distintas entidades participantes y favorecer la incorporación de jóvenes con cualificación profesional al ámbito productivo local.

Al encuentro, que ha tenido lugar en el Centro de Tecnificación de Atletismo, han acudido Briones; el alcalde de Antequera, Manuel Barón; la concejala de Educación, Sara Ríos; la concejala de Empleo, Francisca Sánchez; el concejal de Seguridad, Antonio García, y la jefa del servicio de Formación Profesional, María Dolores Villa.

Un total de nueve empresas, siete instituciones, 17 centros educativos (entre expositores y visitantes) y más de 480 estudiantes han participado en esta jornada, en la que han tenido turno de palabra dinamizadores, representantes de centros educativos y de empresas colaboradoras, con el objetivo de explicar los proyectos, justificar su demanda e intercambiar ideas e informaciones.

Miguel Briones, ha destacado que este encuentro constituye "un marco clave para reforzar los vínculos entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo, ya que permite impulsar un modelo de aprendizaje práctico y de gran valor formativo". Asimismo, ha subrayado que la jornada ha servido para identificar las necesidades del empresariado y poner en común experiencias relevantes que pueden enriquecer la formación del alumnado de FP.

"Desde el ámbito educativo animamos a las empresas a colaborar estrechamente en la formación de un alumnado cualificado, con capacidad para incorporarse con éxito al tejido productivo y atender a las demandas reales del mercado laboral en nuestra provincia y comunidad autónoma", ha añadido.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de enero, el alumnado de FP puede incorporarse a las empresas para adquirir no solo conocimientos prácticos, sino también teóricos y relacionados con la prevención de riesgos laborales, así como con la organización empresarial.

Por su parte, el alcalde Manuel Barón ha señalado que "la idea es proporcionar esa orientación necesaria en un momento en el que las ofertas educativas y profesionales llaman a sus puertas y, en muchas ocasiones, no saben qué camino tomar para desarrollar su verdadera vocación y capacidades".

La jornada, con una duración de cuatro horas, se ha dividido en dos partes: la primera, dedicada a actividades y talleres para el alumnado visitante, incluyendo charlas orientativas y visitas a expositores; y la segunda, dirigida a las empresas.

Los centros educativos que han expuesto sus experiencias durante la feria han sido los institutos Camilo José Cela (Campillos), José Navarro y Alba (Archidona), Los Colegiales, Pedro Espinosa y Pintor José María Fernández (Antequera), así como el CDP Alúa (Málaga), el ITEC FP Instituto de Educación Tecnológica (Málaga), el colegio La Salle Virlecha (Antequera) y el Hotel Escuela Convento Santo Domingo (Archidona).

Por su parte, han acudido como visitantes los institutos Jacobo Orellana Garrido (Alameda), Luis Barahona de Soto (Archidona), Genil (Cuevas de San Marcos), Doña Salvadora Muñoz (Villanueva de Algaidas), así como los colegios antequeranos Nuestra Señora de la Victoria, María Inmaculada, CDP Nuestra Señora de Loreto y Nuestra Señora del Carmen.

Las empresas asistentes han sido ACIA y CCA de Antequera, Dcoop, GADL CANT, Grupo Sancho Melero, Innovación y Cualificación, La Comanda, Molecor Canalizaciones, Rivadis Higiene Profesional y Torcadul. Por su parte, los organismos e instituciones que han dispuesto sus expositores en la feria han sido la Policía Local, Protección Civil, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación de Málaga.

Este encuentro es el tercero de una serie de jornadas similares que están teniendo lugar en las distintas comarcas de la provincia de Málaga. La primera jornada se celebró en Mijas el pasado 18 de febrero, con la participación de 42 empresas y 15 centros educativos. La segunda se llevó a cabo en Vélez-Málaga el pasado 5 de marzo, con 40 empresas y 17 institutos.