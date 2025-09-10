El delegado de la Junta en Jaén valora un inicio de curso "con más docentes y más recursos" en la provincia

BAILÉN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha destacado que más de 46.600 estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso en la provincia "con más docentes y recursos".

Así lo ha indicado en el acto de apertura del curso 2025-2026 celebrado en el CEIP Pedro Corchado, de Bailén, y que ha contado también con el alcalde, Luis Mariano Camacho, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, entre otros.

"En un contexto de continua tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con casi 2.200 estudiantes menos respecto al curso anterior en la provincia de Jaén, el Gobierno andaluz sigue apostando por la ampliación de la plantilla docente", ha asegurado.

Al hilo, Estrella ha señalado en este curso escolar se ha ampliado la plantilla pública con 128 refuerzos para un total de 10.100 docentes en la provincia de Jaén, una de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales.

El delegado también ha afirmado que "se sigue apostando cada año por tener más recursos que mejoren la atención del alumnado con necesidades educativas especiales".

"Tenemos la mayor plantilla especializada, que en este curso crece en 32 profesionales en la provincia de Jaén, hasta alcanzar la cifra de 1.218, 324 más respecto al 2018, un 36,2 por ciento de incremento", ha detallado.

Por otro lado, Estrella ha aludido a los servicios complementarios que se ofertan: cuatro centros más ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 99 en la provincia de Jaén, llegando a más de 5.000 usuarios; mientras que 152 centros tienen comedor escolar, llegando a 7.400 usuarios.

A ello ha sumado que 125 centros escolares jiennenses cuentan con actividades extraescolares de las que participan 3.800 niños y niñas, o el transporte escolar, cuyas rutas llegan a cerca de 3.000 estudiantes.

En este sentido, el delegado ha subrayado "el esfuerzo inversor que el Gobierno andaluz realiza para ofrecer todos los servicios complementarios destinando alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar".

Durante este acto de apertura, Estrella también ha puesto de relieve el cuarto y último incremento salarial del acuerdo de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales. "Culminamos un acuerdo histórico con una inversión de más de 250 millones de euros", ha apostillado.

Además, se ha referido a los 3,8 millones de euros que la Junta ha destinado este curso a la provincia de Jaén con cargo al programa de gratuidad de libros de texto, que beneficiará a 59.400 alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria.

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a la mejora de las infraestructuras, ha explicado que "desde el año 2019, se han finalizado un total de 305 obras en la provincia de Jaén, con una inversión de 62,2 millones de euros, entre las que se destacan 67 actuaciones de bioclimatización por un importe de 19,5 millones.

Al hilo, ha anunciado que en este curso se va a llevar a cabo el segundo Plan de Bioclimatización con una inversión de 30 millones para 80 centros educativos andaluces. Ha resaltado también la puesta en marcha del nuevo Plan Mejora tu Centro, para el confort térmico, "dotado inicialmente con 55 millones de euros para que los colegios e institutos públicos puedan mejorar la climatización, confort e instalaciones".