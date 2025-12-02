Desarrollo Educativo invierte 318.000 euros en ampliar los espacios para FP del IES Alto Guadiato de Peñarroya (Córdoba)

Espacio del IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo donde se construirá el nuevo edificio que albergará los talleres para FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de creación de nuevos espacios para ciclos formativos de Formación Profesional (FP) en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), que llevará a cabo la Unión Temporal de Empresas (UTE) Alto La Era-Manuel Zambrano, por un importe de 318.828,04 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos, según ha informado la Junta en una nota, tienen como objetivo dotar al centro educativo de los talleres necesarios para que pueda impartir el Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Técnico en Soldadura y Calderería, de la familia de Fabricación Mecánica. Actualmente dispone de un aula polivalente y un laboratorio de ensayos para esta enseñanza, pero carece de los talleres.

Para resolver esta necesidad, junto a la pista polideportiva se construirá un nuevo edificio de tipología industrial que albergará un taller de construcciones metálicas, con 216 metros cuadrados de superficie útil, y otro taller de mecanizado de 153,5 metros cuadrados. Las instalaciones podrán tener un uso polivalente y flexible y contarán con una potencia eléctrica instalada que permitirá abordar ampliaciones o modificaciones futuras.

Las obras de ampliación del IES Alto Guadiato están cofinanciadas por la Unión Europea (UE) dentro del marco FEDER 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ). Este fondo tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos para la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible en aquellas regiones que resulten más afectadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco de puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.