Diez alumnos se forman en labores medioambientales en Huelva para su acceso al mercado laboral

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, recibe a los alumnos de los ciclos formativos de Gestión Forestal y Medio Natural, Educación y Control Ambiental y Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diez alumnos de los ciclos formativos de Gestión Forestal y Medio Natural, Educación y Control Ambiental y Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural realizarán prácticas este curso académico junto a agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el Paraje Natural Marismas del Odiel, merced a los convenios que ha firmado la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente con tres centros de Huelva y uno de Córdoba.

En concreto, la delegación ha suscrito convenios con los centros educativos IES La Marisma, de Huelva, IES Diego Rodríguez Estrada (San Juan del Puerto), e IES Doñana (Almonte), de los que se beneficiarán nueve alumnos que realizarán sus prácticas con agentes de Medio Ambiente, y con el Instituto C.D.P. Torrealba (Almodóvar del Río - Córdoba), cuyo alumno beneficiario realizará su formación práctica en el Paraje Natural Marismas del Odiel, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, acompañado por el coordinador de los Agentes de Medio Ambiente de Huelva, José Luis Domínguez, y el coordinador Dual del ciclo formativo de grado superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del IES La Marisma, Jesús González, tutor de la formación, ha recibido y dado la bienvenida a los nuevos alumnos de dicho ciclo formativo.

Esta formación ofrece a los alumnos una preparación completa para desarrollar su futuro laboral en el ámbito medioambiental adquiriendo conocimientos técnicos y destrezas profesionales sobre la conservación de ecosistemas, manejo sostenible de recursos naturales y prevención de incendios forestales, entre otros servicios, y desarrollando competencias que responden a las necesidades actuales del mercado laboral.

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente pone a disposición de los alumnos del ciclo formativo de Gestión Forestal, Educación y Control Ambiental y Medio Natural y Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural las instalaciones, material y todas las herramientas y equipamiento necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades formativas, así como para "garantizar" la "adecuada orientación y el correcto desempeño de las mismas".

Los alumnos realizarán tareas como la identificación de plantas, censos de fauna y control de especies. Asimismo, tendrán la oportunidad de conocer medidas preventivas de incendios y los métodos de investigación sobre las causas de estos siniestros forestales. En el mismo campo trabajarán en tratamientos silvícolas y restauraciones hidrológicas y tendrán un acercamiento a las técnicas de aprovechamientos forestales.

El programa del curso también incluye el control del uso público en el medio natural, la gestión de residuos y vertidos y el conocimiento de normativas y protocolos sobre productos fitosanitarios.

La colaboración entre la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y los centros educativos permitirá además a los estudiantes formarse en el funcionamiento de viveros y piscifactorías, la prevención de riesgos laborales, el manejo de maquinarias agroforestales y la lectura de medios topográficos junto a otras materias que incorporarán a su bagaje curricular durante la formación.

Estos cuatro nuevos convenios se suman a los seis que ya suscribió la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente el pasado año y los suscritos en cursos precedentes con varios centros educativos de la provincia, manteniendo así una línea de colaboración activa que permite a los alumnos beneficiarios completar la adquisición de competencias profesionales, de aprendizaje, y conocimiento de los servicios de referencia en el sector medioambiental orientados a su inserción laboral.