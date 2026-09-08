Educación adjudica por más de 236.000 euros obras de reparación y mejora de accesibilidad en el IES Murillo de Sevilla

Vista exterior de las instalaciones deportivas y parte del edificio principal del IES Murillo como imagen de recurso - EUROPA PRESS

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado el contrato para la ejecución de obras de reparación y adaptación en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Murillo de Sevilla, por un importe de 236.236,95 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, a la empresa ISTEM, S.L. En concreto, las obras en este instituto sevillano consistirán en la reparación de cubiertas de policarbonato, la impermeabilización de la cubierta y la adaptación de dos aseos. Por un lado, la actuación se centrará en la cubierta del cuerpo de una planta situado en la calle José Recuerda Rubio, donde se encuentra el acceso principal al instituto, el salón de actos y toda la zona administrativa del centro educativo. En esta cubierta hay un lucernario compuesto por planchas de policarbonato con forma de pirámide. Tanto este lucernario como la impermeabilización de propia cubierta han llegado al final de su vida útil, por lo que necesitan ser reemplazados. Por otro lado, la actuación permitirá dotar al centro educativo de dos aseos adaptados en las plantas segunda y tercera. Para ello se reformarán dos aseos existentes, obteniéndose un aseo adaptado en cada planta en cumplimiento de la actual normativa de accesibilidad. Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.