El Supremo suspende de manera cautelar el voto para los nacionalizados por la 'ley de nietos' salvo exilio acreditado

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España).
Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 14:33
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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Mediante una decisión adelantada y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

Además, el alto tribunal establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.

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