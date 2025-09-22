Educación emprende la mejora térmica de los centros de la provincia de Málaga con seis nuevas actuaciones

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, durante su visita a Campillos, acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Gómez, y los directores del CEIP Manzano Jiménez, Lucía Romero, y del IES Camilo José Cela, Antonio Romero. - JUNTA

CAMPILLOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Un total de seis centros educativos de Málaga han sido incluidos en la nueva fase del Plan de Bioclimatización desarrollado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Así lo ha anunciado el delegado territorial, Miguel Briones, durante su visita a Campillos, acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Gómez, y los directores del CEIP Manzano Jiménez, Lucía Romero, y del IES Camilo José Cela, Antonio Romero.

La Junta de Andalucía va a emprender durante el presente curso la mejora de las condiciones térmicas de los centros de la provincia de Málaga mediante una doble línea de actuación que supondrá una inversión de 85 millones de euros.

Por un lado lo hará mediante la ampliación del Plan de Bioclimatización, al que se destinarán un total de 30 millones de euros dedicados a mejorar las condiciones térmicas y ambientales en los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.

Por otro, tal y como ha señalado Briones, lo hará con la aportación de 55 millones de euros del Plan Mejora tu centro, del que se prevé que se beneficien unos 3.000 centros educativos andaluces, que podrán gestionar de manera directa los fondos recibidos para mejorar la climatización de sus actuaciones.

El delegado territorial ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la adecuación y mejora de los centros de la provincia, adaptándolos a las necesidades no solo de confort sino también de accesibilidad.

"La adecuación de nuestros colegios e institutos ha sido un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía. Lo es en materia de accesibilidad, a la que hemos destinado 13,7 millones desde 2019, y lo es también en materia de confort térmico, como lo demuestra la ejecución íntegra de la primera fase del Plan de Bioclimatización, y ahora esta apuesta por su continuidad y los fondos transferidos a los centros para la ejecución de sus proyectos en este terreno", ha recalcado Briones.

La primera fase del Plan de Bioclimatización, ya concluida, ha supuesto la instalación en 30 centros educativos de la provincia en zonas de severidad climática de nivel 4 de instalaciones de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los mismos con técnicas bioclimáticas.

Esta instalación va acompañada, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De esta forma se persigue cubrir tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

La segunda fase que arranca este curso se extenderá a media docena de centros en municipios de severidad climática 3. En cuanto al Plan Mejora tu centro, se trata de una iniciativa implantada el pasado curso destinada a dotar a los centros educativos de partidas económicas dedicadas a inversiones para la mejora de espacios, equipamientos y materiales para sus proyectos educativos.

En el presente curso, la inversión para toda la Comunidad crece en 12 millones, pasando de 43 a 55 millones, con el objetivo de que los colegios e institutos andaluces puedan acometer actuaciones para la mejora de la climatización de sus instalaciones, tal y como anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado 10 de septiembre.

El pasado año, un total de 166 centros de la provincia recibieron fondos dentro del Plan Mejora tu centro, por valor de 5,3 millones, a los que se sumaron las cantidades en material inventariable e instrumentos musicales percibidas por los colegios y conservatorios de Málaga, hasta rozar los siete millones de dotación extraordinaria.