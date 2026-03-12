Educación impulsa la acreditación de competencias profesionales con una jornada en el CPIFP José Luis Graíño (Huelva)

Jornada para difundir el procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales en el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Profesor José Luis Graíño de Palos de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva ha organizado una jornada para difundir el procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales en el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Profesor José Luis Graíño de Palos de la Frontera.

Según ha indicado la Junta en una nota, la iniciativa tiene como objetivo acercar a trabajadores, empresas y ciudadanía el procedimiento Andalucía Acredita, que permite reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, "facilitando nuevas oportunidades de cualificación y empleo".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha destacado que este sistema permite "poner en valor el conocimiento y la experiencia de miles de profesionales que han aprendido su oficio a lo largo de los años". Asimismo, ha recordado que la acreditación de competencias ha dejado de organizarse mediante convocatorias puntuales y se ha convertido en un procedimiento abierto de forma permanente, lo que permite presentar la solicitud en cualquier momento del año.

"Este nuevo modelo permite que la acreditación sea mucho más accesible, flexible y adaptada a la realidad de las personas trabajadoras", ha señalado el delegado, quien ha incidido en que "este procedimiento "mejora la empleabilidad, facilita la movilidad profesional y abre la puerta a continuar itinerarios formativos dentro del sistema de Formación Profesional".

En este sentido, Soriano ha recordado que "la acreditación de competencias constituye una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida, alineado con el impulso que el Gobierno andaluz está dando a la Formación Profesional bajo el liderazgo del presidente Juanma Moreno".

CENTRO DE EXCELENCIA EN SECTOR QUÍMICO

La jornada se celebra en el CPIFP Profesor José Luis Graíño, un centro referente de la Formación Profesional en la provincia y que, desde 2023, forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional como Centro de Excelencia Nacional en el sector Química. Este reconocimiento implica que el centro lidera la innovación y la modernización de la FP en este ámbito estratégico, actuando como referente para otros centros de España.

Entre sus funciones destacan el desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías aplicadas al sector químico --incluidos ámbitos emergentes como el hidrógeno verde--, la colaboración directa con las empresas del polo industrial de Huelva, la participación en proyectos europeos de internacionalización y la oferta de formación altamente especializada.

Dentro de la familia profesional de Química, el centro imparte titulaciones como Técnico en Planta Química, Técnico Superior en Química Industrial y Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, conocido en Andalucía como 'Andalucía Acredita', permite reconocer oficialmente las competencias adquiridas mediante experiencia laboral o formación no formal, tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

A través de este sistema, una persona puede acreditar una cualificación profesional completa o unidades de competencia concretas, lo que posteriormente permite obtener certificados profesionales o convalidar módulos dentro de títulos de Formación Profesional. Estas acreditaciones tienen validez en todo el territorio nacional.

El procedimiento está dirigido principalmente a trabajadores con experiencia laboral que no disponen de una titulación oficial relacionada con su actividad, así como a profesionales que desean mejorar su cualificación o continuar su formación. El proceso incluye varias fases: una inscripción telemática, una fase de asesoramiento en la que un experto analiza la trayectoria profesional del candidato y le ayuda a preparar su dossier de competencias, una evaluación mediante entrevistas o pruebas prácticas y, finalmente, la acreditación y registro oficial de las unidades de competencia demostradas.

Este sistema aporta "importantes beneficios", ya que "mejora la empleabilidad de los trabajadores, facilita a las empresas disponer de profesionales cualificados y contribuye a reforzar la competitividad del tejido productivo". Tras obtener la acreditación, las personas pueden continuar su itinerario formativo dentro del sistema de Formación Profesional, completando unidades de competencia, accediendo a certificados profesionales o convalidando módulos para obtener un título de FP.

Desde la Delegación territorial se ha puesto en valor la implicación de este centro en la difusión del procedimiento Acredita y en el acompañamiento a las personas interesadas en iniciar este proceso. El centro participa activamente en la orientación y asesoramiento a trabajadores y trabajadoras que desean acreditar sus competencias y avanzar en su cualificación profesional.

Con iniciativas como esta jornada informativa, la Delegación destaca que continúa acercando la Formación Profesional a la ciudadanía y fomentando herramientas que "favorecen la cualificación del capital humano, mejoran las oportunidades laborales y fortalecen el tejido productivo de la provincia".