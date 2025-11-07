Estudiantes de Andújar (Jaén) participan en la campaña 'Conduce tu futuro' para prevenir accidentes de tráfico

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del IES Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar (Jaén), han participado este viernes en la campaña 'Conduce tu futuro' para promover la prevención de accidentes de tráfico y la toma de decisiones seguras en este ámbito.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía (Piaac), impulsa esta iniciativa que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

La iniciativa, que se desarrolla entre el 5 y el 14 de noviembre con alumnado de Secundaria y Bachillerato de centros educativos de las ocho provincias, ha llegado este viernes a la de Jaén, en concreto al citado municipio andujareño.

En la presentación institucional ha intervenido el alcalde, Francisco Carmona; la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena Patricia González, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

A continuación, los estudiantes se han desplazado al Pabellón Ferial de Andújar, donde se ha desarrollado un circuito interactivo con cuatro estaciones. En ellas, han podido conocer las causas más frecuentes de los accidentes, observar cómo actúan los equipos de emergencia, aprender maniobras básicas de asistencia y comprender las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro.

En esta actividad colaboran enfermeras referentes de centros educativos (ERCE), profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que muestran el proceso completo de atención tras un accidente.

El evento cuenta con un momento especialmente emotivo: el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que comparte su experiencia vital con los jóvenes para transmitir un mensaje directo y real sobre la prevención y la responsabilidad.

"En Andalucía estamos impulsando una estrategia integral para reducir la incidencia de los accidentes, disminuir la mortalidad y minimizar la severidad de las discapacidades derivadas, reforzando la continuidad asistencial con una atención sanitaria estructurada de calidad, mejorando la calidad de vida de las personas lesionadas y el apoyo a las personas cuidadoras", ha explicado la delegada de Salud.

Ha explicado que el plan contempla adecuar la oferta de servicios a las necesidades reales de la población de manera efectiva y eficiente, aumentando el conocimiento y la información social sobre la accidentabilidad, al tiempo que se invierte en formación profesional y en investigación para combatir los accidentes y sus repercusiones.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha valorado este tipo de campañas que "buscan sensibilizar a los jóvenes de la provincia sobre la importancia de la seguridad vial, la prevención de accidentes de tráfico y la toma de decisiones responsables al volante, así como la responsabilidad ciudadana".

"Un evento que ha reunido a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria y que ofrece al alumnado herramientas prácticas a través de simulaciones y testimonios reales permitiendo a los jóvenes reflexionar sobre las consecuencias de los comportamientos imprudentes al volante y la necesidad de adoptar actitudes responsables tanto en la carretera como en su entorno diario", ha dicho Solano.

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (informe 2024), los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. El pasado año fallecieron en España 244 jóvenes menores de 30 años y más de 1.000 resultaron heridos graves. En Andalucía, el 31 por ciento de los fallecidos en carretera pertenecía a este grupo de edad.

'Conduce tu futuro' se enmarca en el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad, que persigue reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El proyecto incluye, además, programas de formación avanzada en simulación clínica para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrados en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias refuerza su compromiso con la seguridad vial y la educación en valores preventivos, impulsando una reflexión necesaria entre los más jóvenes: cada gesto responsable al volante puede salvar una vida.