Los estudiantes de Córdoba logran 13 medallas en 'AndalucíaSkills 2025', siete de ellas de oro

Entrega de medallas en 'AndalucíaSkills 2025'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 estudiantes cordobeses han sido premiados en el VIII Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de Formación Profesional, que en su fase autonómica se han celebrado en el palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén, provincia que acoge por primera vez este campeonato.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, en el acto de clausura se han entregado las medallas a los alumnos que mejor han expuesto durante la competición sus habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

En el medallero de AndalucíaSkills 2025, los estudiantes que más medallas de oro han obtenido pertenecen a centros educativos de las provincias de Málaga y Córdoba, con diez y siete, respectivamente. Málaga también ha dominado el global del medallero, con un total de 23 preseas, seguida de Sevilla con 22, Córdoba (13), Jaén (10) Granada (8), Almería (7), Cádiz (6) y Huelva (4).

En concreto, los oros de la provincia de Córdoba han sido logrados por Sara Correa (IES Gran Capitán, de Córdoba, en Panadería y Pastelería); Adriana Crespo (IES Colonial, de Fuente Palmera, en Tecnología de la Moda); José Arroyo (IES Zoco, de Córdoba, en CNC Fresado); Vicente Carretero (IES Zoco, de Córdoba, en Soldadura), Francisco Jesús Pozo (IES Zoco, de Córdoba, en Control Industrial) y Daniel Márquez e Iván López (IES Galileo Galilei, de Córdoba, en Jardinería Paisajistica).

Las dos preseas de plata, por el contrario, han recaído en Natalia Luque (IES Gran Capitán, de Córdoba, en Servicio de Restauración y Bar) y Rubén Huertas (IES Maimónides, de Córdoba, en Instalaciones Eléctricas). Por último, los cuatro metales de bronce han sido para Miguel González (IES El Tablero, de Córdoba, en Peluquería); Lucía Cabello (IES Galileo Galilei, de Córdoba, en Floristería); Alejandro Saldaña (IES Medina Azahara, de Córdoba, en TI Administración de Sistemas en Red) y Manuel Sánchez (CDP San Luis Rey, de Palma del Río, en Refrigeración).

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha subrayado que esta competición ha puesto de manifiesto "la excelencia, el talento y la capacidad de innovación" de la FP de Andalucía.

Además, ha resaltado que en estas olimpiadas, en la que han participado 180 alumnos, 166 tutores y 28 profesores expertos, han servido para evidenciar el alto nivel educativo de la FP, su vinculación con el sector empresarial y una oportunidad de cualificación y empleo. También ha indicado que uno de los propósitos centrales de este evento era "visibilizar la FP ante la sociedad, permitiendo a los ciudadanos apreciar su verdadero alcance y potencial".

Castillo ha dado la enhorabuena a todo el alumnado participante y, de forma particular a quienes han sido premiados por la calidad de sus trabajos y profesionalidad. También ha hecho una mención especial a los docentes por su firme compromiso con la FP. "Vuestro trabajo es fundamental para el progreso de Andalucía y para el futuro de los jóvenes que han elegido estos estudios que facilitan el acceso al mercado laboral", ha subrayado.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid el próximo mes de febrero. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.

Andalucía ha protagonizado hitos importantes en ediciones recientes. En el último Campeonato Nacional de FP Spainskills 2024, fue la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas: siete oros y cuatro platas. Y en la edición nacional de 2022, los participantes andaluces obtuvieron cinco oros, una medalla de plata y otra de bronce.