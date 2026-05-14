Festikids celebra su séptima edición con un concierto y entrega de premios en el Centro Lorca de Granada

Alumnos en Festikids. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Federico García Lorca de Granada ha acogido el acto de entrega de premios y concierto de la séptima edición de Festikids, en el marco del Festival de Música Antigua de Granada.

La ceremonia ha contado con la participación de los centros educativos galardonados y la interpretación de las agrupaciones ganadoras.

El acto ha estado presidido por la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, que ha destacado el lema de esta edición, 'Falla, raíces y tiempo', como eje vertebrador del certamen.

Ha subrayado asimismo la importancia de la música antigua --anterior a 1750-- como fuente de creación contemporánea, inspirándose en la figura del compositor Manuel de Falla y su vínculo con las tradiciones históricas y populares.

Los centros galardonados han sido, con el primer premio, el CEIP Jabalcón de Baza, y con el segundo premio, el Coro y Orquesta Virgen de Gracia. El tercer Premio (compartido) ha ido para el IES Padre Poveda de Guadix y para el IES Blas Infante.

Además, se ha concedido una mención especial a la Música Popular al Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Granada y al CEIP San José de Calasanz de Órgiva.

Los premios consisten en grabados elaborados por la Escuela José Val del Omar, material didáctico y la participación en conciertos didácticos.