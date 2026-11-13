Finaliza en La Línea (Cádiz) el ciclo de Hackathones para despertar el talento emprendedor en los jóvenes

Equipo ganador del Hackathón celebrado en La Línea de la Concepción (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un total de 89 estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior procedentes de cuatro centros educativos de la provincia de Cádiz han participado este viernes en el IES Virgen de la Esperanza, en La Línea de la Concepción, en la última jornada del ciclo de Hackathones de Andalucía Emprende, una iniciativa que ha recorrido las ocho provincias andaluzas con el objetivo de acercar el emprendimiento y la innovación a las aulas y fomentar entre los jóvenes la búsqueda de soluciones a retos reales de su entorno.

En una nota, la Junta ha detallado que los participantes proceden de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Mediterráneo y Virgen de la Esperanza, de La Línea de la Concepción; Sierra Luna, de Los Barrios; y Torre Almirante, de Algeciras.

La jornada ha contado con la participación de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero; el alcalde del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, José Juan Franco; el subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros; y el director general de Andalucía Emprende, Javier González, encargado de clausurar el encuentro.

Durante la clausura, Javier González ha destacado "el valor" de este ciclo de competiciones para "despertar el talento emprendedor entre los jóvenes andaluces".

"Estos hackathones permiten que los estudiantes trabajen sobre desafíos reales, desarrollen soluciones innovadoras y descubran que sus ideas pueden convertirse en oportunidades para transformar su entorno", ha señalado, a la vez que ha subrayado que "el emprendimiento es una herramienta clave para afrontar los retos económicos y sociales de Andalucía".

El responsable de Andalucía Emprende ha animado a los participantes a "mantener una actitud creativa e innovadora ante los desafíos que encontrarán en su futuro profesional".

RETO PARA REDUCIR BRECHA DIGITAL EN CÁDIZ

En esta última parada, el reto ha sido planteado por la empresa WISeKey, compañía global de ciberseguridad, gestión de identidades digitales e Internet de las Cosas, y ha girado en torno a la necesidad de reducir la brecha digital en la provincia de Cádiz.

Bajo el lema 'Cádiz sin desconexión: ideas para que la tecnología llegue a todos', los estudiantes han trabajado durante toda la jornada en la identificación de problemas relacionados con la conectividad, las comunicaciones y el acceso a la tecnología, proponiendo soluciones innovadoras, accesibles y sostenibles capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.

Para dar respuesta al reto planteado, los equipos han desarrollado diferentes propuestas orientadas a mejorar el acceso a la tecnología y a la conectividad en la provincia de Cádiz.

A lo largo de la jornada han trabajado en la generación y selección de ideas, el desarrollo de la propuesta de valor, la identificación de usuarios potenciales y la preparación de sus presentaciones finales, que posteriormente han defendido ante un jurado compuesto por representantes institucionales, educativos y empresariales.

El equipo ganador ha estado integrado por los estudiantes Aitana Jiménez, Alejandra Alarcón, Ingrid García y José Manuel Busto.

Su proyecto, 'Inalejo Emprende', plantea una solución tecnológica para la búsqueda y la localización de personas desaparecidas en catástrofes naturales o perdidas en áreas sin conectividad, utilizando sistemas de comunicación por radiofrecuencia.

Para la Junta, estas competiciones emplean una metodología de trabajo "innovadora, colaborativa e interdisciplinar" que permite a los jóvenes desarrollar competencias como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

A través del contacto con retos empresariales y del acompañamiento de profesionales, el alumnado puede descubrir sus capacidades, aprender a identificar oportunidades y experimentar las distintas fases necesarias para dar forma a un proyecto emprendedor.

Además de fomentar la iniciativa empresarial, los Hackathones promueven una actitud activa ante los desafíos de la comunidad y ayudan a los participantes a comprender cómo sus ideas pueden contribuir al desarrollo económico y social de su entorno, a la creación de empleo de calidad y a la generación de nuevas oportunidades para otras personas.

Con esta última parada en Cádiz, Andalucía Emprende culmina un tour regional que ha permitido a cerca de 800 jóvenes poner a prueba su creatividad, adquirir competencias emprendedoras y demostrar su capacidad para diseñar soluciones innovadoras a los desafíos de la sociedad actual.