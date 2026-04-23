Firmado el inicio de las obras para la reforma de las cubiertas del IES Reyes Católicos de Vélez

Archivo - Imagen de recurso de un estudiante en un aula. - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha firmado este jueves el acta de inicio de las obras para la mejora de las cubiertas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Reyes Católicos de Vélez-Málaga.

Las obras serán ejecutadas por la empresa Alpejuframm S. L., y cuenta con un presupuesto de 48.560,10 euros. Concretamente, la actuación pretende intervenir en las cubiertas de los edificios afectados por las cuantiosas precipitaciones registradas durante los meses de enero y febrero, ha indicado la Junta en un comunicado.

Fundamentalmente se tratará el retejado del edificio de administración y uno de los módulos del centro mediante reparación y sustitución de las tejas de la cubierta, así como la impermeabilización de los encuentros de la cubierta plan de una de las aulas que ejerce de unión entre el edificio de administración y el aulario.

Asimismo, se repasará la impermeabilización del porche anexo, se realizará la reparación interior de las paredes y techos afectados y reparaciones puntuales por humedades en el centro. El plazo de ejecución previsto es de dos meses.