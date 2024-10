Florentino Santos, nombrado director general de Formación Profesional y Educación Permanente en Andalucía

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el nombramiento de Florentino Santos Porras como nuevo director general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Nacido en Córdoba en 1972, es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Formación Profesional de Organización y Gestión Comercial.

En una nota de prensa, la Consejería ha detallado que ha sido director general de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba (2023-2024), jefe de servicio de Desarrollo y Calidad en el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020-2023) y coordinador de Formación Profesional Dual en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2014-2016). Fue representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional ante Eqavet (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) y VET National Team de Sepie (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Universidades).

Asimismo, ha sido nombrado experto internacional coordinador por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional) de la aplicación del Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC), en el diseño y aplicación de pruebas de acceso y procesos de certificación de competencias técnicas para la FP del Gobierno de República Dominicana.