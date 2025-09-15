La FP arranca en Almería con casi 19.000 alumnos para una oferta de más de 26.500 plazas de nuevo ingreso

Inicio del curso escolar en el IES Carlos III de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciclos de Formación Profesional ya cuentan en Almería con cerca de 19.000 estudiantes en un curso que ha arrancado con una oferta de 26.580 plazas de nuevo ingreso y con cinco nuevas autorizaciones de Ciclos de Grado Medio.

Así lo ha trasladado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien con motivo del inicio de las clases para 85.440 estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Permanente, FP y de enseñanzas profesionales de música y danza. En concreto, la delegada ha visitado el IES Carlos III de Aguadulce, en Roquetas de Mar, que cuenta este año con unos 120 estudiantes de Bachillerato.

Martín ha indicado que son "un total de 177.457 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 12.200 docentes se están incorporando a los 694 centros públicos, concertados y privados de la provincia de Almería y lo están haciendo en un proceso que se está ejecutando de forma escalonada y sin ninguna incidencia".

Así, ha valorado "la ejemplar labor de civismo, de coordinación, de planificación y, por su puesto, el enorme esfuerzo del conjunto de la comunidad educativa almeriense que, liderada por nuestro delegado territorial, Francisco Alonso, manifiesta un año más su firme compromiso con la educación en Almería".

La responsable provincial de la Junta ha destacado durante su intervención la "fortaleza" y la "buena salud" del sistema educativo andaluz, que tiene "más recursos que nunca antes en un contexto de descenso de más de 800 estudiantes en Almería motivado por el descenso de la natalidad".

El Gobierno andaluz ha destacado su apuesta por "el refuerzo de la plantilla docente sumando hasta 390 docentes en Almería, 206 destinados a institutos para una plantilla de 5.767 profesores".

"La Junta ha convertido el descenso del número de alumnos en una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza con una atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada alumno, invirtiendo los recursos disponibles por esa falta de alumnos en atención a la diversidad con la puesta en marcha de medidas como el Plan de Cooperación Territorial en Lengua y Matemáticas que arranca en la provincia de Almería en 72 centros con un total de 133 docentes de refuerzo para la mejora de la competencia lingüística y matemática del alumnado tanto de Primaria como de Secundaria", ha dicho Martín.

Según ha añadido, la Junta también ha finalizado un total de 360 obras desde 2019, por un importe de 79,7 millones, mientras que tiene en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones.

Destaca el recién estrenado CEIP Bahía del Almerimar de El Ejido, que ha supuesto una inversión cercana a los nueve millones de euros, y también la ejecución de mejoras de nuestros centros como la ampliación, redistribución de espacios y creación del aula de necesidades educativas específicas que con una inversión cercana a los 160.000 euros se ha acometido en los últimos años en el IES Carlos III de Aguadulce.

Martín ha agradeciendo al director del IES Carlos III, Jose Ocaña, y al conjunto de la comunidad educativa del centro la "cálida acogida" y ha dado bienvenida a los "más de 500 estudiantes de ESO y Bachillerato" de este IES de referencia del Poniente almeriense.

A la visita han asistido también el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, la concejala delegada del área de Educación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, y otros representantes del equipo de la Junta.