Hacienda cede a Educación una parcela para la ampliación del IES Alto Conquero de Huelva

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, han firmado el documento que hace efectiva la cesión de la parcela situada en la Avenida Manuel Siurot número 36 de Huelva donde se ubica la ampliación del Instituto de Educación Secundaria 'Alto Conquero', pasando su gestión y administración a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La transmisión de la propiedad del inmueble se ha realizado mediante mutación demanial subjetiva y formalizada mediante convenio administrativo fechado el 19 de junio de 2025 en el que el Ayuntamiento de Huelva trasmite y entrega de forma gratuita a la Comunidad Autónoma de Andalucía el bien descrito, ha indicado la Junta en una nota.

Esta operación conlleva la adscripción orgánica de la parcela a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que desde este miércoles asume todas las facultades y obligaciones derivadas de su gestión, uso, conservación y administración.

El acto ha quedado recogido en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, consolidando la colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía para garantizar el correcto desarrollo de la educación en la provincia.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha formalizado recientemente la recepción del tramo del antiguo ferrocarril Riotinto-Huelva, que discurre por el término municipal de Villarrasa, para su transformación en Vía Verde. En la firma del convenio administrativo de cesión de la propiedad han participado la titular de la Delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, en representación de la Comunidad andaluza, y el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa.

Tras la rúbrica, el ayuntamiento transfiere la propiedad del tramo ferroviario a la Comunidad Autónoma, con destino a Vía Verde, en desarrollo del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía y dentro del programa 'Corredores y Puertas Verdes'.

El tramo quedará adscrito a Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en los próximos días. Con esta actuación, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la recuperación de corredores verdes, la movilidad sostenible y la creación de nuevos espacios "de disfrute público", avanzando en la ampliación de la red de Vías Verdes andaluzas.