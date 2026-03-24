El IES Fernando Aguilar Quignon celebra su 40 aniversario con un recorido por la historia de Cádiz

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, en una visita al IES Fernando Aguilar Quignon de Cádiz, que ha celebrado el proyecto interdisciplinar 'En la ciudad de Cádiz'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IES Fernando Aguilar Quignon de Cádiz ha conmemorado su 40 aniversario con el desarrollo del proyecto interdisciplinar 'En la ciudad de Cádiz', una propuesta educativa y cultural que convierte el centro en un recorrido vivo por la historia, la identidad y la evolución social de la ciudad.

La iniciativa, que se desarrolla durante varios días, implica a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos, así como a la práctica totalidad del profesorado del centro, como ha indicado la Junta en una nota.

A través de 22 espacios temáticos, el alumnado actúa como guía y protagonista de un itinerario que abarca desde la época fenicia hasta la actualidad, combinando recreaciones históricas, dramatizaciones, talleres interactivos y propuestas expositivas.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha participado en la puesta en escena del proyecto, comprobando que la educación trasciende el aula y se convierte en una experiencia significativa para el alumnado cuando un centro trabaja de forma coordinada y con una visión compartida.

El proyecto 'En la ciudad de Cádiz' ofrece un itinerario diacrónico que incluye recreaciones como el mundo fenicio y el murex, la Gades romana con la elaboración del garum, el asedio napoleónico, la proclamación de la Constitución de 1812 o episodios más recientes como la explosión del polvorín en 1947 y la crisis de los astilleros.

Destaca también el carácter interdisciplinar del proyecto, con la implicación de distintos departamentos didácticos en la creación de escenografías, maquetas y experiencias interactivas, así como la participación activa del alumnado como transmisor del conocimiento.

HOMENAJE A PEPE CABANES

En el marco de este aniversario, el centro ha rendido homenaje a Pepe Cabanes, docente y exdirector del instituto cuya trayectoria ha estado vinculada durante décadas al desarrollo y consolidación del centro.

Durante el acto, se ha puesto en valor su labor como profesor y como miembro del equipo directivo, destacando su contribución en etapas clave de la historia del instituto, así como su compromiso con la educación pública.

El reconocimiento ha tenido también un carácter especialmente emotivo al recordarse el testimonio de su hija, Pilar Cabanes, docente y miembro del equipo directivo del IES Drago de Cádiz, quien continúa su legado desde la vocación por la enseñanza como profesora de Lengua Castellana y Literatura.

El proyecto se enmarca en el programa de actividades organizadas con motivo del 40 aniversario del centro, consolidando al IES Fernando Aguilar Quignon como un referente educativo y cultural en la ciudad de Cádiz.