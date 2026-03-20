El IES Grupo Cántico de Córdoba se dotará de gimnasio y ascensor con una inversión de casi 650.000 euros

Exterior del IES Grupo Cántico de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de ampliación, mejora de la accesibilidad y otras reformas en el IES Grupo Cántico de Córdoba a la empresa Construcciones Serrot S.A., por un importe de 648.170,72 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos, según ha informado la Junta en una nota, consistirán en la construcción de un gimnasio de nueva planta provisto de sus correspondientes aseos y vestuarios. Este nuevo edificio, con 480 metros cuadrados de superficie, se ubicará en una zona libre de la parcela y completará los espacios deportivos del centro, que cuenta con varias pistas polideportivas.

Además, gracias a estas obras se dotará al instituto de un ascensor, del que actualmente carece, para eliminar barreras y garantizar la accesibilidad en el edificio de aulario, compuesto por dos plantas y tres tramos de escaleras. Finalmente, la intervención incluirá obras de reparación de los núcleos de aseos y las cubiertas del centro.

Esta actuación, de la que se beneficiarán los 276 estudiantes del IES Grupo Cántico, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.