El IES Guadalquivir de Córdoba recibe a los 26 alumnos extranjeros de Erasmus Plus

Actualizado 30/11/2018 16:37:13 CET

CÓRDOBA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Antonio José López, ha visitado este viernes el IES Guadalquivir de la capital que ha recibido a 26 alumnos extranjeros dentro del programa de actividades enmarcadas en su proyecto Erasmus Plus 'We are European, we are equal (somos europeos, somos iguales)'

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, López ha señalado que este proyecto ha supuesto "una enorme motivación no solo para el profesorado y el alumnado del IES Guadalquivir sino también para todo el barrio, lo que se ha traducido en una mejora del nivel de absentismo y académico del alumnado".

Por su parte, la directora del IES Guadalquivir, Inmaculada Mediavilla, ha afirmado que "abrir las puertas a Europa va a ayudar al alumnado de este centro a tener más oportunidades en su futuro", además de que "las familias están ilusionadas con que sus hijos puedan salir al extranjero y practicar el inglés".

A lo largo de esta semana, el IES Guadalquivir ha recibido a 14 alumnos italianos del centro D'Alessandro Vocino y a 12 alumnos griegos del centro 3rd Gymnasio de Naoussa, lo que ha supuesto "un impulso importante para para este centro educativo que ejerce como centro coordinador".

Con este proyecto "se inculcan valores de respeto, trabajo y esfuerzo al alumnado, además de que viva esta experiencia cultural y social que a bien seguro va a marcar sus vidas de manera positiva", ha puntualizado López.

Asimismo, el IES Guadalquivir ha querido también hacer partícipes de este proyecto a los colegios Albolafia, Federico García Lorca, Gloria Fuertes y Jerónimo Luis de Cabrera, adscritos a él, quienes han participado hoy en una marcha solidaria por las calles del barrio, mientras que posteriormente los alumnos y alumnas del IES Guadalquivir y el alumnado extranjero han compartido el taller de fruta saludable.

Finalmente, el delegado de Educación ha participado como entrevistado en el programa de radio del centro educativo ('www.intimidadradio.com 106.4 FM'), en el que ha sido preguntado por los estudiantes por dos cuestiones: el programa Erasmus Plus y la transición de Primaria a Secundaria.