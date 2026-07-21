El IES Montes Orientales, reconocido por su clasificación para la Final Mundial de Singapur

Acto de reconocimiento institucional al equipo IMO Racing del IES Montes Orientales (Iznalloz) por su clasificación para la Final Mundial de STEM Racing 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada ha rendido un reconocimiento institucional al equipo IMO Racing del IES Montes Orientales (Iznalloz) por su clasificación para la Final Mundial de STEM Racing 2026, que se celebrará del 3 al 8 de octubre en Singapur.

El acto, celebrado en el Parque de las Ciencias, ha reunido a representantes institucionales, comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias para poner en valor el extraordinario logro alcanzado por la escudería del centro granadino, que representará a España en la categoría Professional tras proclamarse subcampeona nacional.

Durante el acto, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, señaló que el equipo IMO Racing "ha demostrado que la innovación, el esfuerzo y el trabajo en equipo permiten alcanzar metas que parecían inalcanzables", y que "la clasificación para una final mundial no solo supone un orgullo para el IES Montes Orientales, sino también para toda la provincia de Granada y para Andalucía".

La delegada recordó además que el programa STEM Racing "constituye una de las iniciativas educativas más relevantes para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, al permitir que el alumnado desarrolle competencias vinculadas a la ingeniería, el diseño, la fabricación, la comunicación, la gestión de proyectos y el emprendimiento".

María José Martín quiso reconocer igualmente el trabajo desarrollado por las profesoras Tania Sánchez Martínez y Silvia Cerezo Atero, así como el compromiso del equipo directivo encabezado por Norberto Ortega, destacando que "detrás de cada éxito educativo siempre hay docentes comprometidos que acompañan al alumnado y creen en sus posibilidades".

El acto sirvió además para poner en valor el papel del IES Montes Orientales, que este año celebra su 50 aniversario, como centro de referencia en innovación educativa, internacionalización y desarrollo de proyectos STEM.

En el curso 2025-2026 únicamente cuatro centros de la provincia de Granada fueron seleccionados para participar en el programa educativo STEM Racing: el IES Padre Suárez, el IES Julio Rodríguez, el IES Blas Infante y el IES Montes Orientales, entre un elevado número de solicitudes presentadas por centros educativos granadinos.

Durante el acto, la dirección del IES Montes Orientales recordó que, tras lograr la clasificación para la Final Mundial de STEM Racing 2026, el principal desafío pasa ahora por hacer posible el desplazamiento y la participación del equipo en Singapur.

El director del centro, Norberto Ortega, explicó que el proyecto requiere una importante financiación para sufragar los gastos derivados del viaje, el transporte del material y la participación del equipo en la competición internacional.

En este sentido, hizo un llamamiento a la colaboración de administraciones, empresas, entidades públicas y privadas, así como a la sociedad granadina, para que contribuyan a hacer realidad este proyecto educativo.

Actualmente, el equipo continúa trabajando para completar el presupuesto necesario y poder representar a España en las mejores condiciones posibles durante la final mundial que se celebrará el próximo mes de octubre en Singapur.

Para Alfonso Peres, desde el Parque de las Ciencias, como centro de educación y divulgación científica de referencia, nos sentimos también parte de este logro, porque desde aquí se alienta y estimula la curiosidad por el conocimiento y se fomentan las vocaciones científicas en los jóvenes con los que constantemente tenemos un estrecho lazo.

Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que "este hito es un motivo de enorme satisfacción para toda la provincia de Granada. Estos jóvenes demuestran que el talento, el esfuerzo y la formación que reciben en nuestros centros educativos son capaces de competir al más alto nivel internacional, llevando el nombre de Granada y de Iznalloz hasta Singapur".

Además, la diputada ha destacado que "desde la Diputación de Granada, seguiremos respaldando todas aquellas iniciativas que impulsen la educación, la innovación y las vocaciones científicas entre nuestros jóvenes".

"Ellos representan el presente y el futuro de una provincia que apuesta por el conocimiento, la tecnología y las oportunidades para que el talento pueda desarrollarse sin límites".