El IES Retamar de Almería impartirá enseñanzas de Bachillerato a partir del próximo curso

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, visita junto con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el IES Retamar de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha visitado el IES Retamar de Almería, donde ha informado de que el próximo curso podrá impartir enseñanzas de Bachillerato tras la publicación en BOJA de la correspondiente autorización.

En concreto, el IES podrá ofrecer las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales a sus alumnos, según ha trasladado la Junta en una nota tras el encuentro de Castillo con el equipo docente del centro acompañada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el centro destaca su participación en un proyecto científico que compara ecosistemas protegidos y no protegidos a través del buceo.

Así un grupo de estudiantes ha investigado la biodiversidad marina buceando en diferentes zonas del litoral canario para analizar cómo influye la protección ambiental en los ecosistemas.

Castillo ha señalado que "proyectos como de esta índole no solo fomentan la vocación científica entre el alumnado, sino que convierten a nuestros jóvenes en guardianes activos de nuestro patrimonio natural".

Asimismo, ha destacado el "valor añadido" que supone que los centros educativos participen en proyectos colaborativos, ya que permiten al alumnado "compartir experiencias, metodologías y realidades distintas, enriqueciendo su aprendizaje más allá del aula".

En esta línea, la consejera ha resaltado que este proyecto es también "un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre centros de distintas comunidades autónomas abre nuevas oportunidades educativas, favorece el intercambio de conocimiento y refuerza una visión más amplia, participativa y comprometida de la educación".

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que la autorización de las enseñanzas de Bachillerato en el IES Retamar "permitirá que los jóvenes de la zona completen su formación postobligatoria en su entorno habitual, evitando desplazamientos diarios y favoreciendo la conciliación de las familias".

Vázquez ha subrayado la "excelencia" y el "compromiso" del equipo docente y del alumnado del centro con iniciativas novedosas e innovadoras que "no solo fomentan el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas (STEM), sino que promueven un aprendizaje competencial".

"En estos programas, los estudiantes aprenden a trabajar de manera colaborativa con otros centros y entidades, desarrollando habilidades sociales y de resolución de problemas que son fundamentales para su futuro profesional", ha valorado la primera edil.

La iniciativa forma parte del proyecto 'Santuario 30%', una propuesta educativa que busca concienciar sobre la necesidad de proteger al menos el 30% de los océanos antes de 2030. Durante siete días, el alumnado ha trabajado junto a estudiantes del IES Puntagorda de La Palma realizando inmersiones y comparando áreas protegidas y no protegidas.

La estancia en Canarias es solo la primera parte del proyecto. A partir del 19 de mayo, el alumnado del IES Puntagorda viajará hasta Almería para continuar el estudio comparado en espacios como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El IES Retamar cuenta con casi 450 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), atendidos por una plantilla docente integrada por 30 profesores.