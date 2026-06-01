El IES Santo Reino, de Torredonjimeno (Jaén), impulsa la inclusión e innovación educativa con el proyecto EmOZionarTech

Presentación del proyecto EmOZionarTech. - JUNTA

TORREDONJIMENO (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El IES Santo Reino, de Torredonjimeno (Jaén), impulsa la inclusión e innovación educativa a través del proyecto EmOZionarTech, que fusiona psicología, arte y tecnologías Steam.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a la presentación de este proyecto, junto a la teniente alcalde de la localidad, Juana María López, y la directora del instituto, Teresa Balcaza.

En este acto, ha destacado "el compromiso del IES Santo Reino de Torredonjimeno con el impulso de iniciativas educativas que fomentan la salud emocional a través del aprendizaje tecnológico, experiencial e inclusivo", según ha informado la Junta.

En este sentido, ha señalado que este tipo de propuestas convierten la innovación educativa en una auténtica herramienta de transformación social, emocional y académica, favoreciendo una escuela más inclusiva, creativa y conectada con las necesidades reales del alumnado.

Igualmente, ha valorado que iniciativas como EmOZionarTech demuestran cómo la innovación, la creatividad y la empatía pueden integrarse para dar respuesta a esas necesidades y avanzar hacia un modelo educativo más equitativo e integrador.

Durante la visita al IES, Solano ha podido conocer de primera mano el desarrollo de la iniciativa. Tanto el profesorado como el alumnado participante han presentado las distintas fases y objetivos del proyecto, así como la línea inclusiva específica dirigida al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Posteriormente, ha recorrido los diferentes espacios expositivos, donde ha conocido la contextualización histórica de la propuesta, la maqueta interactiva en 3D y los retos tecnológicos diseñados por el alumnado, además de participar en la experiencia inmersiva desarrollada en el marco del proyecto.

El proyecto se desarrolla como una propuesta interdisciplinar en la que han participado alrededor de 50 alumnos y alumnas de Educación Secundaria, Diversificación Curricular, Bachillerato y del aula específica y de apoyo a la inclusión para alumnado con TEA.

Además, han colaborado distintos departamentos didácticos, entre ellos Orientación, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Tecnología, integrando contenidos curriculares con metodologías activas e innovadoras que favorecen un aprendizaje significativo, cooperativo y vivencial.

Inspirado en la obra literaria 'El mago de Oz', esta iniciativa transforma conceptos relacionados con la gestión emocional, la resiliencia y la salud mental en retos técnicos y físicos tangibles mediante una gran maqueta interactiva diseñada y desarrollada por el propio alumnado.

A través del método Creer (Control, Relación, Examinar la realidad, Enfoque y Reinventarse), los estudiantes trabajan el fortalecimiento emocional y la superación personal mediante actividades vinculadas a la programación, la robótica, la impresión 3D, los sensores de luz, los servomotores y la realidad virtual.

Uno de los principales valores de esta propuesta ha sido su compromiso con la inclusión educativa incorporando adaptaciones específicas dirigidas al alumnado con TEA, favoreciendo la accesibilidad sensorial, la comprensión visual de emociones y situaciones, el aprendizaje manipulativo y experiencial, así como el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.