Iniciadas las obras de mejora de cubiertas en el CEP José Rodríguez Galán de Antequera (Málaga)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional visita el Centro del Profesorado (CEP) José Rodríguez Galán de Antequera (Málaga) - JUNTA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha visitado el Centro del Profesorado (CEP) José Rodríguez Galán de Antequera (Málaga), Miguel Briones, con el objetivo de conocer de primera mano el desarrollo de las obras de mejora de la cubierta del edificio, iniciadas el pasado mes de febrero.

Durante la visita, el delegado ha destacado "la importancia" de esta intervención para garantizar la seguridad, funcionalidad y adecuación de las instalaciones y ha subrayado que "esta actuación responde al compromiso de la Consejería con la mejora continua de las infraestructuras educativas, permitiendo ofrecer espacios más seguros, eficientes y confortables para el desarrollo de la actividad formativa".

Asimismo, ha señalado que "la inversión en mantenimiento preventivo y correctivo resulta clave para prolongar la vida útil de los edificios y evitar incidencias estructurales que afecten a su uso".

La actuación aborda la solución a los problemas detectados en el inmueble derivados de filtraciones de agua, ocasionadas por la pérdida de estanqueidad de la cubierta, que está siendo completamente restituida.

A la visita han asistido el alcalde de la localidad, Manuel Jesús Barón; la concejal de Educación, Sara Ríos; el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour; y el director del Centro del Profesorado, José Arjona.

El proyecto, adjudicado a la UTE Geprosur S.L.-Rofez S.L., cuenta con un presupuesto de 365.154,65 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses desde el inicio de la obra. Los trabajos contemplan la retirada de los elementos preexistentes de la cubierta y la posterior instalación de un nuevo sistema de cubierta tipo sándwich, que mejorará tanto la impermeabilización como el aislamiento térmico del edificio.

De manera complementaria, se están ejecutando actuaciones de adecuación interior y exterior destinadas a restituir las condiciones de habitabilidad de los espacios afectados, incluyendo trabajos de pintura, reposición de revestimientos y renovación de carpinterías, entre otros.

Han recordado, además, que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya intervino en este mismo centro durante el curso 2024, mediante actuaciones en la envolvente del edificio que permitieron reforzar su aislamiento térmico y eliminar el amianto presente en la cubierta, con una inversión de 127.763,80 euros.

INVERSIÓN EN LA COMARCA DE ANTEQUERA

Por otro lado, ha recordado que desde el año 2019, la Consejería ha ejecutado un total de 6.635.891,88 euros en actuaciones de mejora, modernización y ampliación de las infraestructuras educativas en la comarca de Antequera.

En materia de climatización, se han destinado 1.137.481,73 euros a la mejora del confort térmico en centros educativos públicos de los veinte municipios que integran la comarca de Antequera y el norte de la provincia.

En este contexto, los IES José Saramago, en Humilladero, y Camilo José Cela, en Campillos, se encuentran entre los seis centros incluidos en el segundo Plan de Bioclimatización, que contempla la instalación de sistemas de refrigeración adiabática basados en técnicas bioclimáticas.

La inversión asciende a 425.000 euros en cada uno de estos centros, dentro de un total provincial de 2.550.000 euros. Estos institutos, clasificados en zona de severidad climática 3, se suman a otros 30 centros de la provincia donde ya se ejecutó la primera fase del plan, correspondiente a zonas de severidad climática 4.

Asimismo, los centros educativos de titularidad pública de la comarca han recibido 287.481,73 euros en el marco del programa 'Mejora tu centro', una iniciativa implantada el pasado curso que dota a los centros de recursos económicos con carácter finalista para inversiones orientadas a la mejora del confort térmico.

Este programa otorga autonomía a los centros para la gestión de los fondos, permitiendo su destino a actuaciones como la instalación de toldos y pérgolas, sistemas de calefacción o climatización, sustitución de carpinterías exteriores o plantación de arbolado, entre otras medidas orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los espacios educativos.

IES LOS COLEGIALES

Por otro lado, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de la localidad para abordar distintas cuestiones en materia educativa, entre las que ha ocupado un lugar prioritario la situación del IES Los Colegiales.

Durante el encuentro, el delegado ha informado de que la Junta de Andalucía ha formalizado la contratación de la empresa encargada de realizar el estudio geotécnico del emplazamiento actual del centro, una actuación de carácter técnico imprescindible para analizar las condiciones del terreno y determinar la viabilidad de las distintas alternativas de intervención que se contemplan.

En este contexto, ha recordado que en abril de 2025, tras el cierre parcial del instituto decretado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Antequera, se procedió a la demolición del porche que conectaba dos de los edificios del complejo educativo.

Esta actuación permitió la desconexión estructural de ambos módulos y la eliminación del riesgo detectado, garantizando así la seguridad de la comunidad educativa. Los trabajos fueron ejecutados por el propio centro con cargo a fondos transferidos por la Delegación Territorial.

Asimismo, en paralelo al análisis de la situación actual del centro, y ante una posible nueva ubicación del instituto, la Delegación Territorial ha recibido en el día de hoy la propuesta formal del Ayuntamiento de Antequera para la cesión de una parcela destinada a la construcción de un nuevo edificio de sustitución del actual IES Los Colegiales.

Esta propuesta abre una nueva vía de planificación para dar respuesta definitiva a las necesidades del centro, permitiendo avanzar en la definición de una solución estructural, moderna y adaptada a los requerimientos educativos presentes y futuros, en coordinación con la administración local.