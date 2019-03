Javier Imbroda aboga por un pacto andaluz por la educación que "dé ejemplo e inspire al resto de comunidades"

Publicado 21/03/2019 12:53:34 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha instado este jueves en el Pleno del Parlamento "a ponerse de acuerdo de una vez por todas" para generar el pacto nacional por la educación, que, ha añadido, "podríamos iniciar con un pacto andaluz por la educación con el que dar ejemplo al resto de comunidades y que pudieran inspirarse en este modelo".

Durante una interpelación en el Pleno de la diputada socialista Sonia Gaya relativa a política general en materia educativa, Imbroda ha recordado que el 14 de febrero presentó en comisión parlamentaria las líneas de actuación de su consejería y ha añadido que esta interpelación se produce prácticamente un mes después y "la educación nunca puede tener una visión cortoplacista", toda vez que ha añadido que "desgraciadamente" la educación "ha sido un arma arrojadiza en política durante demasiado tiempo".

Así, ha destacado que en la cámara andaluza existe la "responsabilidad" de todos los grupos "de ponernos de acuerdo de una vez por todas" en pro de ese pacto nacional por la educación, que, añade, "creo que podríamos iniciarlo aquí, crear ese pacto andaluz por la educación y dar ejemplo al resto de comunidades para que pudieran inspirarse en este modelo".

Además, y sobre su gestión al frente de la consejería en menos de dos meses, ha apuntado que "ha mantenido más de 30 reuniones con diferentes representantes de la comunidad educativa" y ha hecho frente a "asuntos urgentes" como las oposiciones o el sistema de sustituciones. También ha destacado la puesta en marcha de un programa de refuerzo educativo para julio, que "no descartamos prolongar a lo largo de todo el curso", puntualiza.

Asimismo, Imbroda considera "intolerables" las cifras de abandono escolar en Andalucía, ante "lo que queda mucho por hacer", y que la FP "haya tenido la condición de segunda o tercera categoría", a la par que ha resaltado su objetivo de reconocer al docente con la ley de autoridad del profesorado, que "había que desarrollar normativamente", de "hacer más eficiente" el modelo bilingüe y de ofrecer un Bachillerato Internacional en la educación pública.

Por último, Imbroda ha insistido en que la educación "nunca puede tener una visión cortoplacista", ha subrayado que su responsabilidad "es sentar los cimientos para construir una educación que sirva para este siglo XXI" y ha asegurado que "ojalá" se piense en los niños y jóvenes "no en ideologías" porque "estamos viviendo una colosal transformación educativa".

Por su parte, Sonia Gaya ha indicado también que la educación "no puede ser cortoplacista" y que "no puede usarse como arma arrojadiza", pero asegura que "eso no tiene nada que ver con la expresión de despolitizar la educación". Asimismo, ha agregado que "nunca discutirá que hay que mejorar la educación", pero existen "modelos educativos segregadores, que consideran atender al alumnado desfavorecido como beneficiencia y no como una obligación", y eso "es lo que tenemos que cuidar", añade.

"Si todo el sistema pivota en relación a la igualdad, todo lo demás se puede empezar a construir", ha subrayado Gaya, que ha tendido la mano al consejero de Educación para "empezar a trabajar por un pacto por la educación" y ha añadido que "si de verdad es sincero su ofrecimiento, tiene una gran oportunidad con la moción que se llevará al próximo pleno". "Si no se acepta por el hecho de que venga del PSOE, demostrará que no es tan sana la intención de tender la mano de para ese pacto", ha afirmado.