La Junta aborda en Granada los "retos educativos" con la asociación de directores de centros públicos

Encuentro de la delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Granada, María José Martín, con la asociación de directores de centros públicos

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, se ha reunido con la junta directiva provincial de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros Públicos (Asadipre) para abordar el inicio del curso escolar y sus futuras jornadas regionales de 2026.

A la reunión han asistido el presidente de Asadipre, Luis Fernando Pinto Juárez; la vicepresidenta, Isabel María Valverde Moreno; el secretario, David Vílchez y la administradora, Begoña González Pleguezuelos, según ha informado la Junta en una nota de prensa tras el encuentro.

Martín ha destacado "la importancia de la colaboración entre las instituciones y los profesionales de la educación para abordar los retos del sistema educativo público" y ha resaltado que "mantener una comunicación fluida con los equipos directivos es fundamental para la Consejería porque su labor es el pilar de nuestra organización educativa y su experiencia diaria en los centros es un valor incalculable para mejorar continuamente".

Por su parte, el presidente de Asadipre ha agradecido la receptividad de la Junta y ha subrayado que "abordar los retos inmediatos del curso que hemos iniciado es nuestra prioridad, pero también lo es trabajar en la formación continua de los directivos, por ello la planificación de las jornadas de 2026, que contarán con el apoyo institucional, es una gran noticia para la escuela pública de Granada".

Hace unos días, Asadipre presentó sus jornadas regionales en el Palacio de Quinta Alegre de Granada, en un acto que inauguró la delegada territorial de Desarrollo Educativo y al que asistieron representantes de institucionales y educativos.

Durante la presentación, Asadipre destacó el papel fundamental de la asociación, que agrupa a más de un millar de responsables de equipos directivos en toda Andalucía. "Nuestro objetivo es representar a los equipos directivos ante la administración educativa, ofrecerles apoyo, asesoramiento y formación continua, y defender los intereses de la escuela pública y de la función directiva en los centros educativos andaluces".