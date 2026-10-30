La Junta abre una "actualización profunda" del modelo andaluz de atención a la diversidad de más de 161.500 alumnos

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SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación mantiene abierto hasta el próximo 6 de noviembre el plazo para presentar aportaciones al nuevo decreto de inclusión con el que "tras más de dos décadas de vigencia, un modelo ya superado exige una actualización profunda" para garantizar que "el derecho a una educación inclusiva no sea sólo una declaración de intenciones sino un derecho exigible y real en los centros andaluces". En el curso 2025/2026, el sistema público educativo andaluz contaba con 161.543 alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativa (NEAE), de los cuales 89.000 tenían Necesidades Educativas Especiales (NEE).

"Es imperativo transitar desde un enfoque centrado en la categorización y el etiquetado del alumnado hacia un modelo enfocado en la comprensión integral de las necesidades educativas del alumnado, derivadas de su interacción con los contextos de enseñanza, aprendizaje y participación, fundamentándose preceptivamente en un enfoque ecológico, inclusivo, y no clínico", argumenta la Administración autonómica en la consulta pública recogida por Europa Press.

La Consejería que dirige María del Carmen Castillo califica de "imprescindible" la aprobación de un nuevo decreto en esta materia para "trasladar de manera efectiva a la práctica escolar los mandatos internacionales sobre derechos humanos, equidad e inclusión". El momento es "idóneo" para "consolidar la autonomía pedagógica de los centros orientádola al éxito educativo de todo el alumnado, respondiendo así a la demanda social de las familias y de la comunidad educativa de contar con aulas verdaderamente inclusivas donde las diferencias individuales sean un valor enriquecedor y no un obstáculo".

Con el nuevo texto normativo la Junta busca actualizar los mecanismos de detección precoz en un contexto condicionado por la evolución demográfica, en el que el sistema escolar cuenta con 150.000 alumnos menos que en 2018 pero con casi 50.000 estudiantes más registrados con necesidades específicas. Finalmente, entre las medidas de gestión implantadas, está el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales a la hora de aplicar los criterios de distribución de refuerzos en centros con ratios elevadas, en el marco de los acuerdos vigentes con las organizaciones sindicales.

En el ámbito presupuestario, la Consejería ha dispuesto en 2026 de una partida presupuestaria para la atención a la diversidad de 636 millones de euros, lo que sitúa la inversión media en 7.500 euros anuales por alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. El sistema educativo andaluz dispone en la actualidad de casi 7.800 aulas de educación especial y de apoyo a la integración, junto a 60 centros de educación especial sostenidos con fondos públicos.