La Junta acomete obras de mejora en el CEIP Galdames de Ayamonte (Huelva)

AYAMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ejecutará una nueva actuación en el CEIP Galdames de Ayamonte (Huelva) con una inversión de 63.228 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses. El objetivo es resolver los problemas de humedades y filtraciones detectados en la cubierta y un lucernario del centro.

Según ha indicado la Junta en una nota, los trabajos contemplan la prolongación del faldón de cubierta para evitar el vertido de agua sobre el muro del edificio --causa de las humedades actuales--, así como el cegado e impermeabilización de los paños horizontales del lucernario. Además, se renovará la carpintería de los paños verticales, "mejorando la eficiencia y la seguridad del recinto escolar".

Esta obra se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, que "refuerza el compromiso del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno con la mejora continua de las condiciones de los centros escolares públicos", ha subrayado la administración andaluza.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, ha mostrado su "satisfacción" por el "inminente" inicio de las obras, previsto para la próxima semana.

"Es una actuación muy necesaria que va a dar solución definitiva a problemas que venían afectando al día a día del centro. Nos alegra que el alumnado y el profesorado del CEIP Galdames puedan disfrutar pronto de unas instalaciones más seguras, eficientes y confortables", ha señalado. Soriano ha añadido que "esta inversión es una muestra más de que la Junta de Andalucía cumple con sus compromisos con la comunidad educativa onubense".

Desde 2019, el CEIP Galdames ha recibido distintas actuaciones por parte de la Junta de Andalucía, con una inversión acumulada de 243.275 euros. Entre ellas destacan la instalación de un ascensor, la adecuación de aseos adaptados para el alumnado de Educación Infantil y otras mejoras "orientadas a la accesibilidad y la calidad de los espacios educativos".

"Nuestra hoja de ruta pasa por garantizar una educación pública de calidad, segura, moderna y adaptada a las necesidades reales de alumnado y profesorado", ha señalado Carlos Soriano subrayando que estas inversiones "responden a un modelo de gestión eficaz y centrado en las personas".

El delegado ha remarcado que con esta actuación "la Consejería avanza en su compromiso con la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la excelencia educativa, dando respuesta a demandas históricas de la comunidad educativa y consolidando a Andalucía como una región de progreso y futuro".