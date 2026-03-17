Junta acomete obras para recuperar las clases en el colegio de Torre Alháquime (Cádiz) afectado por borrascas

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, junto al alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, en una visita al CEIP Sagrado Corazón, donde se acometerán obras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía va a acometer una serie de obras en el CEIP Sagrado Corazón de Torre Alháquime (Cádiz), cifradas en unos 430.000 euros, que permitan recuperar la actividad lectiva en este centro, que se vio afectado por las pasadas borrascas y obligó a derivar a su alumnado a distintos espacios municipales para continuar con las clases, a la espera de poder regresar a unas instalaciones adecuadas para continuar con su actividad académica.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha visitado el municipio de Torre Alháquime para conocer de primera mano la situación educativa tras los daños ocasionados por el reciente temporal y avanzar en las soluciones que permitan recuperar cuanto antes la normalidad en este centro.

En una nota, la Junta ha explicado que durante la jornada, el alcalde del municipio, Pedro Barroso, ha guiado al delegado territorial por los distintos espacios municipales donde actualmente se desarrolla la actividad educativa de manera provisional.

En la visita también han participado el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en Cádiz, Daniel Alconchel, el jefe de servicio de Inspección Educativa, Rafael Matito, el jefe de servicio de Ordenación Educativa, Pepe Crespo, y el inspector de referencia del centro, Matías Campoy, así como el director del CEIP Sagrado Corazón, Federico Parras Campaña.

El alcalde ha mostrado al responsable de la Junta en Cádiz los diferentes espacios habilitados en el municipio para garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se desarrollan las actuaciones necesarias en el centro, para posteriormente desplazarse al CEIP Sagrado Corazón, donde han podido comprobar los daños ocasionados por las inundaciones y analizar las intervenciones previstas para la recuperación del centro.

Las actuaciones se desarrollarán en dos fases. La primera contempla trabajos urgentes destinados a permitir el retorno del alumnado al centro con las condiciones básicas de seguridad y funcionalidad.

Entre estas intervenciones se incluyen la colocación de malla de cerramiento en las zonas donde se han visto afectadas las vallas de la parcela, la reparación del pavimento de terrazo levantado en el pasillo de la planta baja, la pintura de los desconchones y la revisión de la carpintería de las puertas de madera para asegurar su correcto cierre. Estas actuaciones cuentan con una estimación económica de 26.000 euros y se espera que puedan iniciarse en las próximas semanas.

La segunda fase contempla una intervención más amplia destinada a reparar los daños estructurales y mejorar la protección del centro ante posibles inundaciones futuras. Entre las actuaciones previstas se encuentran la reparación de cubiertas y filtraciones en distintas dependencias, la sustitución de puertas de madera por otras más resistentes al agua, la demolición del escenario situado en el gimnasio-SUM y diversas mejoras en el exterior del recinto escolar.

Asimismo, se prevé la instalación de una válvula antirretorno en la acometida del saneamiento, la colocación de una bomba de achique en el patio, la sustitución del cerramiento por muros de hormigón armado con mayor protección frente a posibles inundaciones y la construcción de un porche junto a las pistas deportivas.

El conjunto de estas actuaciones se estima en unos 430.000 euros, para lo que será necesario contratar previamente el correspondiente proyecto técnico.

Durante la jornada, el delegado territorial también ha visitado la escuela infantil del municipio con el objetivo de conocer su funcionamiento y mantener un encuentro con la comunidad educativa.

La Consejería trabaja además con el inventario remitido por el centro relativo al equipamiento y mobiliario afectado por la inundación, con el objetivo de reponer cuanto antes los recursos necesarios para el normal funcionamiento del colegio.

Con esta visita institucional, la Junta de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la comunidad educativa de Torre Alháquime y con la búsqueda de soluciones que permitan recuperar cuanto antes la normalidad educativa en el municipio.