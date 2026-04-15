La Junta adjudicada las obras de ampliación del IES Ángel Saavedra de Córdoba

El IES Ángel Saavedra de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ángel Saavedra de Córdoba.

En concreto y según ha informado la Junta en una nota, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones Gallardo Barrera S.L. y Construcciones Retortillo Domínguez S.L. ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 486.999,34 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación consistirá en la construcción de un nuevo edificio en la zona sureste de la parcela, de forma adyacente a uno de los módulos de ciclos formativos, que albergará dos espacios técnicos para impartir las enseñanzas de Comunicación, Imagen y Sonido. La nueva superficie construida será de 306 metros cuadrados.

En concreto, se creará un aula escenario de 150 metros cuadrados y un aula técnica de imagen y sonido de 60 metros. Ambas se acondicionarán acústicamente y compartirán espacios comunes como los camerinos, los aseos o el almacén.