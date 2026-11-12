La Junta agradece a la Justicia la "celeridad" en las condenas por agresiones a docentes andaluces

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el pleno del 12 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha agradecido este jueves a la Justicia la "celeridad" en las condenas contra los agresores a profesores andaluces y ha confiado en que estas medidas judiciales tengan un efecto "disuasorio". Castillo ha recordado que "desde la Consejería, además de prestar asistencia a los docentes agredidos, impulsamos ante la Fiscalía la calificación de los hechos como atentado a la autoridad y que se dé veracidad a su testimonio".

Así lo ha comunicado la consejera en respuesta a una pregunta formulada por el PP en la sesión plenaria de este jueves. María del Carmen Castillo ha apuntado que desde 2021 hay una Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. "Fuimos más allá que otras comunidades al contemplar específicamente el ciberacoso al equipo directivo de los centros y el apoyo psicológico" y la pasada legislatura "profundizamos en el desarrollo reglamentario de los procedimientos para solicitar la asistencia jurídica y psicológica con el Decreto aprobado en diciembre de 2025".

La titular andaluza de Educación ha señalado que existen unidades de apoyo al profesorado en todas las provincias para coordinar y agilizar las actuaciones en los centros donde, según palabras de la consejera, "la convivencia es la norma diaria" aunque "ocasionalmente se producen este tipo de situaciones", como las agresiones a docentes en Coín, Roquetas de Mar y San Roque. Gracias a los instrumentos puestos en marcha, las profesoras del IES Los Montecillos de Coín y del CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar agredidas por padres de alumnos recibieron "inmediatamente" asistencia psicológica y asesoramiento jurídico para denunciar los hechos.

Los agresores ya han sido "juzgados y condenados" por los delitos de atentado a funcionario público, lesiones, amenazas y daños. También recientemente la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena dictada por un juzgado al padre de un alumno por amenazadas a un docente. En el caso del IES José Cadalso de San Roque, el agresor fue un alumno que, conforme al protocolo, fue expulsado temporalmente por falta muy grave. Además, ha sido trasladado a otro centro, que es la medida que "tenemos en nuestras manos para garantizar el alejamiento de la víctima como el que los jueces han fijado en sus sentencias para los progenitores de Coín y Roquetas condenados".

"Cuando vemos que un profesor es agredido por los adultos, que son el máximo referente para un niño, estamos ante un problema como sociedad. Porque no es sólo la agresión en sí, que ya es intolerable, es lo que transmitimos a los jóvenes. Como sociedad no podemos tolerar la violencia nunca", ha sentenciado.