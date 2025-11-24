La Junta amplía a 450.000 euros la cantidad para al proyecto de reforma integral del IES Reyes Católicos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, y el alcalde, Jesús Lupiáñez, informan de las inversiones que la Junta de Andalucía ha destinado al municipio - JUNTA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha incluido en los presupuestos para el próximo 2026 una partida de 450.000 euros para la redacción del proyecto de reforma integral del IES Reyes Católicos del municipio malagueño de Vélez-Málaga, cuya publicación se prevé que se produzca en el primer trimestre del nuevo año.

Así lo ha anunciado este lunes el delegado territorial en Málaga, Miguel Briones, durante su comparecencia junto al alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez. Esta actuación, comprometida en el Plan Ola de 2008 y posteriormente postergada, ha sido sometida a revisión, ampliándose la cantidad consignada de los 300.000 euros inicialmente previstos a los 450.000 actuales.

Junto a ello, Briones ha anunciado también la cantidad consignada a los centros educativos de titularidad pública de Vélez-Málaga en el marco del Programa 'Mejora tu centro' y destinados a la mejora del confort térmico.

En total, son 29 los colegios, institutos, escuelas oficiales de idiomas, escuelas infantiles, conservatorios y centros de educación permanente que se benefician de esta actuación, a los que se destinan 565.150,85 euros.

El plan 'Mejora tu centro' es una iniciativa implantada el pasado curso destinada a dotar a los centros educativos de partidas económicas para la mejora de sus proyectos educativos. En esta ocasión, los fondos tienen carácter finalista para inversiones en materia de confort térmico. Los centros disponen de autonomía para decidir el gasto, bien en toldos, pérgolas, calefacción, aire acondicionado, sustitución de ventanas o plantación de árboles, entre otros.

Así, en el presente curso, la inversión en el plan 'Mejora tu centro' para toda la Comunidad crece en algo más de once millones, pasando de 43 a 54,1 millones, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que los colegios e institutos andaluces puedan acometer actuaciones para la mejora de la climatización de sus instalaciones.

Briones ha destacado "el esfuerzo inversor" de la Junta de Andalucía en Vélez-Málaga, con más de un millón de euros destinados al municipio, que se suman a los casi 760.000 ejecutados previamente durante 2025.

"Nuestro compromiso con Vélez-Málaga es continuado y sostenido. Constituye un objetivo central para la Consejería la adecuación y mejora de las infraestructuras en el municipio. Vélez-Málaga es el tercer municipio de la provincia que va a recibir un mayor número de actuaciones dentro del plan 'Mejora tu centro', a lo que se suma la reactivación de un proyecto de la relevancia como es la reforma integral del Reyes Católicos", ha señalado el delegado territorial.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita del delegado y ha valorado "la sensibilidad y el esfuerzo inversor que la Junta de Andalucía está demostrando con Vélez-Málaga". Asimismo, ha afirmado que esta nueva hoja de ruta educativa "supone un avance real para miles de estudiantes y familias de todo el municipio".

"Para nuestra ciudad es una gran noticia ver cómo se reactiva un proyecto tan importante como la reforma integral del IES Reyes Católicos, una demanda histórica que por fin empieza a tomar forma. Desde el Ayuntamiento vamos a acompañar cada paso del proceso, porque invertir en nuestros centros es invertir en igualdad, en oportunidades y en el futuro de Vélez-Málaga", ha agregado el alcalde.

Por último, ha agradecido que la Junta "esté escuchando y atendiendo las necesidades que trasladamos. Esta colaboración institucional es clave para seguir construyendo una ciudad mejor y con servicios educativos a la altura de nuestros vecinos".

En el marco de la reunión de trabajo mantenida por el alcalde y el delegado territorial, se han abordado otros asuntos relevantes en materia educativa para el municipio.

Entre ellos, los estudios de viabilidad para completar el grado profesional del Consevatorio Elemental de Música José Hidalgo. En la actualidad el centro cuenta con las enseñanzas elementales y de primer a cuarto curso de grado profesional.

La Delegación Territorial se ha comprometido con el Ayuntamiento a evaluar una posible extensión de estas hasta sexto curso. Igualmente, se ha tratado la posible fusión de los CEIP Custodio Puga y Blas Infante en un único centro, así como la dotación de un nuevo instituto en Chilches, una vez que la administración local ha buscado y cedido los terrenos.