La Junta amplía su Plan de Bioclimatización del que se beneficiarán 19 centros educativos cordobeses

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ampliará el Plan de Bioclimatización de centros educativos incorporando a 80 centros en toda Andalucía, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones térmicas y ambientales de las aulas, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros, que se suman a los 175 millones ya invertidos y, de esos 80 centros, 19 serán de la provincia de Córdoba.

Así lo ha destacado este martes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, quien ha señalado que "se sigue trabajando en la elaboración de dicho listado, si bien puede adelantarse que, por ejemplo, estarán incluidos centros de la capital, como el IES Casiana Muñoz Tuñón, de reciente construcción, o el CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Montoro, una de las localidades de la provincia con mayor severidad climática".

Esta medida da continuidad a un programa que ya ha actuado en 462 centros docentes andaluces y que, según ha subrayado Copé, "es pionero en Andalucía, para dar cumplimiento a la Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento", resultando, además, que "ningún gobierno, ni de comunidad autónoma, ni de fuera de España, está gestionado en estos momentos un plan de bioclimatización de centros educativos de la envergadura del que está ejecutando la Junta", mientras que, "hasta 2019, la anterior administración socialista solo invirtió en más de tres décadas diez millones de euros en actuaciones de climatización".

El Plan de Bioclimatización de la Junta ha despertado, incluso, el interés de otras comunidades autónomas. Así, recientemente, el Gobierno de Canarias ha pedido información sobre el desarrollo del mismo. También otras comunidades autónomas ya están poniendo en práctica planes piloto que utilizan la adiabática como sistema de refrigeración, caso de Valencia, Madrid o Extremadura.

Desde 2019, en la provincia de Córdoba se han ejecutado 134 obras de mejora del confort térmico y climatización e implantación de energías renovables, con una valor de 31,6 millones de euros. De ellas, 99 fueron instalaciones de bioclimatización mediante refrigeración adiabática (28,3 millones de euros).

Este sistema es de alta eficiencia desde el punto de vista energético y no utiliza fluidos refrigerantes que pueden ser dañinos para el medio ambiente, no reseca el ambiente y no produce cambios bruscos de temperatura, previniendo los resfriados y otras dolencias respiratorias. Se trata de un sistema ecológico y sostenible que consume hasta una décima parte de la electricidad que gastan los aires acondicionados convencionales.

Además, al estar acompañada dicha instalación por paneles solares fotovoltaicos, el 100% de su consumo eléctrico puede ser satisfecho con energías renovables. Es la opción de menor impacto ambiental, enfría el aire de forma suave y permite tener abiertas las ventanas, lo que mejora la calidad del aire interior, según ha explicado el delegado territorial.