La Junta de Andalucía destina 1,2 millones de euros a proyectos de emprendimiento en FP

Archivo - La Junta de Andalucía ampliará este curso las Aulas de Emprendimiento y de Tecnología Aplicada de FP - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional impulsa iniciativas de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora con una inversión de 1.200.000 euros para proyectos colaborativos entre centros docentes y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral. Estos proyectos están destinados principalmente a la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que impartan grados D o títulos Logse.

En concreto, se han convocado dos líneas de actuación: la primera para proyectos que impulsen la cultura de la FP en la empresa, promoviendo modelos de excelencia mediante la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras; y la segunda, para proyectos de creación de semilleros de emprendimiento, donde el alumnado desarrollará oportunidades de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrado, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

Cada centro docente podrá presentar, para cada una de las líneas, como máximo un proyecto de emprendimiento por cada grado D o título LOGSE de su oferta formativa. Y cada proyecto deberá contar con la participación mínima de dos centros docentes y una entidad del sector productivo. La presentación de solicitudes deberá realizarse a través del Sistema de Información Séneca hasta el 24 de febrero.

La financiación máxima por centro participante es de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Esta nueva convocatoria de proyectos de emprendimiento consolida un modelo de trabajo colaborativo entre centros docentes y empresas que arrancó el pasado mes de septiembre. La primera edición despertó un notable interés entre la comunidad educativa, tanto por el volumen de propuestas presentadas como por la solidez y calidad de las iniciativas puestas en marcha.

La Consejería destinó entonces 1.037.443,19 euros para la ejecución de 26 proyectos colaborativos dedicados a promover la cultura emprendedora y la creación de semilleros de empresas en Formación Profesional. Han participado 71 centros educativos y 26 empresas o entidades colaboradoras, que han trabajado conjuntamente para desarrollar experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje. Los proyectos colaborativos son financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).