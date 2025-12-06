La Junta de Andalucía refuerza la Formación Profesional en los jóvenes dentro del sector turístico

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, tras firmar un protocolo para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han firmado un protocolo para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía, contribuyendo así a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes dentro del sector turístico.

María del Carmen Castillo ha explicado en una nota que este acuerdo con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior marca "un paso importante" en nuestro objetivo de fortalecer la Formación Profesional en la comunidad andaluza. "Ambas administraciones trabajamos juntas para alinear la oferta formativa con las necesidades reales del sector turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía", ha reseñado.

De esta manera, con esta colaboración se refuerza la formación práctica del alumnado perteneciente a familias profesionales de Hostelería y Turismo, Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing, Administración y Gestión, Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Instalación y Mantenimiento y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Además, la consejera ha destacado que la fase de formación en empresas u organismos equiparados permitirá a los estudiantes adquirir experiencia real y competencias adaptadas al mercado laboral actual, mejorando así su empleabilidad y su cualificación técnica, especialmente en áreas como la digitalización, la sostenibilidad o la gestión de destinos turísticos.

Para Castillo, esta colaboración institucional "fortalece la FP como eje fundamental para garantizar el talento de profesionales bien formados, innovadores y preparados para afrontar los retos del sector turístico".

La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha afirmado que con esta iniciativa se evidencia la apuesta firme de la Junta por fortalecer la nueva FP andaluza que para el próximo curso ha ofertado un total de 168.447 plazas de nuevo ingreso sostenidas con fondos públicos, de las cuales 1.460 son de nueva creación.

Por su parte, Arturo Bernal ha subrayado la necesidad de apostar por la formación como pilar estratégico de un sector que emplea a más de medio millón de andaluces. Según ha destacado, "buscamos que los andaluces encuentren en el turismo un sector que no sea de paso ni estacional, sino un ámbito en el que puedan desarrollar una carrera profesional y mejorar".

Ha recordado además que Andalucía presenta el menor índice de temporalidad en el empleo turístico de toda la serie histórica "porque es una actividad que funciona de enero a diciembre", lo que permite ofrecer mayor estabilidad laboral y mejores oportunidades de crecimiento.

El consejero ha insistido en que las personas trabajadoras del turismo representan la clave del éxito del destino "nuestros trabajadores turísticos son el elemento fundamental para que Andalucía sea una de las comunidades con mayor índice de repetición de viajeros", un logro que ha atribuido especialmente "a la profesionalidad y a la calidad humana del servicio".

Con ello, Bernal ha resaltado que la cualificación y la excelencia en la atención constituyen un valor diferenciador que impulsa la fidelidad del visitante y fortalece la competitividad del sector. Bernal también ha destacado que la formación especializada impulsa la modernización del sector y mejora su capacidad para responder a los nuevos retos.

Ha señalado que "la excelencia turística solo es posible si contamos con profesionales cada vez mejor preparados", y ha defendido que la colaboración entre administraciones y empresas permite actualizar conocimientos, incorporar innovación y reforzar competencias clave para "un turismo más sostenible, competitivo y orientado a la calidad".

Según ha explicado la Junta, el protocolo recoge distintas líneas de actuación y así promoverá plazas formativas para el desarrollo de la fase de formación en empresas u organismos equiparados con el fin de conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral.

También, incluye la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa esta enseñanza, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.