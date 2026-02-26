La Junta de Andalucía sitúa el abandono escolar temprano en el 14,5% en 2025, su "mínimo histórico"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha valorado este jueves en el Pleno del Parlamento el dato de abandono escolar temprano correspondiente a 2025 en la comunidad, que se ha situado en el 14,5%, lo que supone, según ha destacado, el "mínimo histórico" de Andalucía.

En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular sobre la valoración del dato registrado el pasado año, la consejera ha calificado la reducción de la tasa de abandono escolar temprano como "una magnífica noticia" y ha asegurado que es el resultado "del esfuerzo que el Gobierno de Juanma Moreno dedica a la educación".

Durante su intervención, ha subrayado que "uno de cada cinco euros del presupuesto andaluz va destinado a educación", incluyendo Universidad, y ha vinculado la evolución del indicador a las políticas implementadas por el Ejecutivo autonómico en los últimos años.

La titular de Desarrollo Educativo ha señalado que Andalucía ha logrado que la tasa de abandono escolar temprano "haya caído a su mínimo histórico y se haya situado en el 14,5%", según datos publicados por el Ministerio de Educación.

Asimismo, ha destacado que la evolución andaluza es "más relevante" si se compara con el conjunto de España, ya que mientras la media nacional ha descendido en 0,2 puntos, Andalucía ha bajado un punto completo e el último año y "por primera vez está por debajo del 15%".

En este sentido, ha explicado que la distancia con la media nacional se sitúa actualmente en 1,7 puntos, frente a los 4,3 puntos que existían en 2019, y ha indicado que Andalucía se sitúa por delante de seis comunidades autónomas en este indicador.

La consejera ha añadido que, en los últimos seis años, la tasa de abandono escolar temprano ha descendido en 7,1 puntos en la comunidad autónoma, lo que ha atribuido a un "trabajo continuado y planificado".

Entre las medidas que, según ha defendido, han contribuido a esta evolución, ha citado el aumento de la inversión por alumno con necesidades educativas especiales, que ha cifrado en un 32% más que hace seis años.

También ha puesto el acento en el impulso a la Formación Profesional dual, con una oferta de ciclos formativos "cada vez más ajustada a las necesidades reales de las empresas, los sectores emergentes y las oportunidades territoriales".

Durante su intervención, la consejera ha relacionado además el abandono escolar temprano con la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los denominados 'ninis', que, según ha afirmado, se ha reducido en 4,49 puntos con el actual Gobierno andaluz y se sitúa en el 14,55% en Andalucía.

La responsable autonómica ha sostenido que el descenso del abandono escolar temprano se traduce en una mejora de las tasas de titulación en la comunidad.

En este sentido, ha indicado que, por primera vez, el 88,9% del alumnado de cuarto de ESO titula, situándose por encima de la media nacional, que ha cifrado en el 88,5%.

Asimismo, ha señalado que el alumnado de segundo de Bachillerato que obtiene el título ha alcanzado el 90,5%, superando también por primera vez la media nacional, que se sitúa en el 89,8%.

En Formación Profesional, ha afirmado que Andalucía lidera, junto al País Vasco, el porcentaje de titulados en los grados superiores de FP, con un 83% en el conjunto del país, y ha añadido que en FP de Grado Básico la tasa de alumnado titulado en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional.

La consejera ha concluido señalando que estos datos "reflejan la realidad de miles de alumnos y jóvenes andaluces que encuentran en el sistema educativo la formación y el apoyo necesarios para sacar lo mejor de sí mismos" y ha defendido que la reducción del abandono escolar temprano es "la constatación de que nuestras políticas educativas siguen el camino acertado" y un estímulo para continuar trabajando por la educación en Andalucía.