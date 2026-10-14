La Junta de Andalucía valora una plantilla docente de más de 109.000 profesores con un 13% menos de alumnos

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha detallado este miércoles en el Parlamento las distintas actuaciones llevadas a cabo en relación con el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. En un contexto marcado por el descenso de la natalidad, la red pública andaluza alcanza este curso la cifra de 109.128 maestros y profesores, mientras que el alumnado en las etapas de Infantil, Primaria y ESO ha descendido un 13%.

Durante su intervención, la consejera María del Carmen Castillo ha expresado su reconocimiento público y agradecimiento a todos los docentes del sistema educativo andaluz. Asimismo, ha recordado que "nuestros niños están en muy buenas manos" y ha subrayado que la Consejería ha situado al profesorado "en el centro" del proceso de la transformación educativa. Entre las medidas expuestas, la consejera ha mencionado la reducción progresiva de la ratio en el segundo ciclo de Infantil de 3 años, que pasa de un máximo de 25 a 22 alumnos por aula, en aplicación de los acuerdos firmados con CSIF, ANPE y UGT.

Asimismo, se contempla la incorporación de 4.309 docentes de refuerzo específico. De ellos, 2.096 para la atención a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y programas de diversidad, 1.216 para Formación Profesional, 705 para el refuerzo de las competencias matemática y lectora, y 292 asignados a tareas de digitalización. En material salarial y de estabilidad, Castillo ha señalado el acuerdo con las organizaciones sindicales para alcanzar la equiparación salarial con la media nacional así como la convocatoria de 38.312 plazas de oposición, 32.199 correspondientes a la tasa de reposición y 6.113 a procesos de estabilización, junto con 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

Igualmente, la titular de Educación ha recordado que Ley de Autoridad del Profesorado otorga presunción de veracidad a su testimonio, garantiza asistencia jurídica y psicológica gratuitas y refuerza la respuesta ante agresiones e intimidaciones graves. Se han creado además unidades de apoyo en cada provincia a las que puede acudir el profesorado víctima no solo de agresiones físicas, sino también de amenazas, coacciones, conflictos graves con alumnado o familias, ciberacoso o situaciones que menoscaben su integridad moral o su autoridad.

Durante su intervención, la consejera ha explicado que en casos recientes de agresiones al profesorado como el ocurrido en un centro educativo de Coín (Málaga) ya hay sentencia condenatoria por atentando a la autoridad pública y de lesiones. Además, ha indicado que la Junta promueve ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.

En el ámbito organizativo, la consejera ha expuesto la aplicación del decreto de simplificación administrativa en los centros docentes, que contempla la reorganización de las horas de tutoría, la unificación de los programas de refuerzo y la reestructuración de los órganos de coordinación del centro. En definitiva, "menos burocracia es más tiempo para lo importante: enseñar, acompañar y atender al alumnado".

Por último, la consejera ha señalado que las medidas acordadas mediante el diálogo social se extienden también a la red concertada como parte del sistema sostenido con fondos públicos. Para este curso se han incorporado 209 docentes de refuerzo a sus centros, junto con la aplicación de medidas en materia salarial, la regulación de la jubilación parcial, los permisos de lactancia y la asignación de horas para la tutorización de la Formación Profesional Dual.