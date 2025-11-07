La Junta anuncia una inversión de 425.000 euros para bioclimatizar el Medina Olmos de Guadix (Granada)

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín - JUNTA

GUADIX (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presentado este viernes el proyecto de bioclimatización del colegio Medina Olmos de Guadix, que tiene una partida de 425.000 euros.

Se trata de una actuación enmarcada en la fase segunda del programa para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en centros educativos, que destina una inversión global de 1.275.000 euros y está financiada a través de fondos Feder correspondientes al periodo 2021-2027, según ha informado la Junta en una nota de prensa este viernes.

En el acto, que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Guadix con la asistencia del alcalde, Jesús Lorente, la delegada ha subrayado que este programa "aúna tres pilares fundamentales para el Gobierno de Andalucía: la mejora de la calidad educativa, el bienestar de nuestra comunidad educativa y un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental y la transición ecológica".

Se trata, ha recalcado, de "un programa integral de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica, que va mucho más allá de instalar aire acondicionado". Asimismo, Martín ha puesto en valor las inversiones que la Junta de Andalucía está realizando en el instituto Acci de Guadix, que ascienden a un total de 534.432 euros.

Esta cantidad se desglosa en 354.723 euros en inversiones en infraestructuras (2019-2025), 141.721 euros en equipamiento informático (del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y 37.986 euros en fondos de inversión para el periodo 2024-2025.

En concreto, la actuación en el centro accitano consistirá en la instalación de un sistema de refrigeración adiabática, una solución sostenible y de bajo consumo que garantizará un confort térmico óptimo en las aulas. Este sistema se complementará con una instalación fotovoltaica de 30 kW de potencia, que no solo cubrirá la demanda energética del nuevo sistema de refrigeración, sino que permitirá al centro "generar su propia energía limpia y verter los excedentes a la red".

"El objetivo es doble: reducir la demanda y el consumo de energía no renovable, a la vez que mejorar las condiciones de habitabilidad con técnicas bioclimáticas", ha explicado la delegada. "El resultado serán aulas más acondicionadas y un centro más verde, autosuficiente y sostenible para toda su vida útil". Esta mejora beneficiará directamente a los 262 alumnos, los 28 docentes y los siete miembros del personal de administración y servicios del centro.

La delegada ha contextualizado esta intervención dentro del "firme y continuado" compromiso de la Junta de Andalucía con la educación en Guadix y su comarca. Las inversiones realizadas y en curso en la ciudad en concreto ascienden a un total de 2.340.000 euros, y a nivel comarcal, la inversión total de la Consejería asciende a 5.102.880 euros.