Junta y Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) trabajan para que se imparta el ciclo de Aceite de Oliva y Vinos el próximo curso

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asegurado que aunarán "esfuerzos" con el Ayuntamiento de Olvera para que el nuevo ciclo de Formación Profesional de Aceite de Oliva y Vinos, "sea una realidad el próximo curso".

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, donde ha asegurado que "se va a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Olvera para que ese Ciclo de Aceite de Oliva y Vinos se pueda ejecutar el próximo curso en la localidad".

"Haremos todo lo posible con el Ayuntamiento, con el profesorado del instituto IES Zaframagón, que es donde se impartirá, así como con las empresas no solamente de Olvera, sino de toda la comarca para que el próximo curso esta formación sea una realidad y que los alumnos y alumnas la vean como una oferta educativa que les va a proveer de un puesto de trabajo en el futuro", ha manifestado Colombo.

Asimismo, ha manifestado que "esta Formación Profesional Dual tiene un éxito de casi el 70% de inserción laboral, una vez terminados los estudios", añadiendo que "el Gobierno de Juanma Moreno defiende una educación pública de calidad, que responda a las necesidades de las personas que la reciben".

Colombo ha finalizado reiterando que está "segura que el nuevo ciclo de Formación Profesional anunciado el pasado mes de junio y que no ha podido ejecutarse por un problema de plazo y tiempo se impartirá el próximo curso".

Por su parte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha agradecido la visita de la delegada del Gobierno y del delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP subrayando que está "segura que se va a trabajar juntos en favor del interés común y de la educación pública". Palma ha agradecido a Mercedes Colombo que la reunión para "corroborar ese ciclo tan importante para nuestra comarca que es el de Vinos y Aceites, que no se llega a ejecutar este año".

"Estamos de enhorabuena porque tenemos por delante todo un curso, todo un año, para promocionar este nuevo ciclo que entendemos que va a ser un ciclo favorecedor para la industria del vino y del aceite de toda la comarca", ha concluido.