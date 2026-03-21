La Junta celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) la IV Feria del Deporte y la Vida Sana

Inauguración de la IV Feria del Deporte y la Vida Sana de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de IFECA, en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido la IV Feria del Deporte y la Vida Sana, una cita que promueve la actividad física, el bienestar y la adquisición de hábitos saludables entre la ciudadanía, con especial atención a la población en edad escolar.

En una nota emitida por la Consejería, destacan que el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio ha visitado la feria, donde ha subrayado el papel "clave" del sistema educativo en la promoción de estilos de vida saludables desde edades tempranas.

Aparicio ha afirmado que "la educación en valores, entre ellos la práctica deportiva y el cuidado de la salud, forma parte esencial del desarrollo integral del alumnado", al tiempo que ha puesto en valor la implicación de los centros educativos y del profesorado en la consolidación de estos hábitos.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, ha incidido en la relevancia de esta feria como herramienta para acercar el deporte a la ciudadanía y reforzar la colaboración entre administraciones y tejido asociativo. Vidal ha destacado el papel de IFECA como "espacio estratégico" para el desarrollo de iniciativas que combinan promoción económica, participación ciudadana y difusión de valores vinculados a la salud y el deporte.

La feria, que se celebra del 20 al 22 de marzo, reúne a federaciones, clubes deportivos, asociaciones y empresas en un entorno orientado a la participación activa, la divulgación y el intercambio de experiencias. Durante estas jornadas, el público puede disfrutar de exhibiciones, talleres, competiciones y zonas expositivas que reflejan la diversidad del tejido deportivo.

Más de una treintena de disciplinas deportivas tienen presencia en esta edición, que convierte a IFECA en punto de encuentro para profesionales y ciudadanía, facilitando el acceso a actividades abiertas y gratuitas hasta completar aforo.

Desde Junta y Diputación de Cádiz señaán que con esta cuarta edición "la Feria del Deporte y la Vida Sana consolida su crecimiento y se reafirma como una herramienta eficaz para integrar educación, salud y deporte en el ámbito provincial".