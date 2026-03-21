La Junta celebra XX Aniversario de la Asociación de Alumnos Mayores de la UCA en Jerez (Cádiz)

Acto de celebración del XX Aniversario de la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Cádiz (AUM). - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha asistido en Jerez de la Frontera (Cádiz) al acto de celebración del XX Aniversario de la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Cádiz (AUM), acompañado por el presidente de la entidad, Juan Martín Pruaño, una cita que ha puesto en valor el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación activa de las personas mayores en la sociedad.

El encuentro, organizado en el Restaurante Antonio con motivo del Día del Socio, ha reunido a numerosos miembros de la asociación en una jornada de convivencia que ha servido, además, para rendir homenaje a "uno de sus integrantes más comprometidos", Pepe Castillo, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación durante años en distintos cargos dentro de la organización, según ha informado la Junta en una nota.

Durante su intervención, el delegado territorial ha puesto en valor "el ejemplo que representa la Asociación de Alumnos Mayores como espacio de encuentro, conocimiento y crecimiento personal", destacando que "el aprendizaje permanente es una herramienta fundamental para fomentar una ciudadanía activa, crítica y plenamente integrada en la vida social".

Por su parte, el presidente de la asociación, Juan Martín Pruaño, ha agradecido la presencia institucional y ha subrayado "el esfuerzo colectivo de todos los socios y socias que han hecho posible estos veinte años de historia, convivencia y aprendizaje compartido", poniendo en valor el espíritu participativo y humano que caracteriza a la entidad .

Aparicio ha resaltado igualmente la importancia de iniciativas como la AUM, "que contribuyen a reforzar los vínculos comunitarios, combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo y saludable", alineándose con las políticas educativas y sociales impulsadas por la Junta de Andalucía.

El acto ha contado con diversas actividades, incluyendo un homenaje institucional, actuaciones de animación musical, photocall y sorteos, en un ambiente marcado por la convivencia y el reconocimiento colectivo.

Asimismo, los asistentes han disfrutado de un menú especial con motivo de esta efeméride. La Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Cádiz constituye un referente en la provincia en materia de formación y dinamización cultural para personas mayores, consolidándose como un ejemplo de participación y compromiso social tras veinte años de trayectoria.