La Junta confía en que Tolón respete el modelo andaluz de guarderías en el nuevo reparto de fondos europeos

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 19 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, confía en que la ministra de Educación, Milagros Tolón, estudie cambiar el criterio que aplicó el Gobierno de España en el último reparto de fondos europeos para las escuelas infantiles --guarderías--. Andalucía tuvo que devolver 112 millones de euros porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez condicionaba los fondos a que se usaran para abrir más plazas públicas, cuando en Andalucía quedan vacías cada año más de 20.000. Esto chocaba con el modelo público-privado que existe en Andalucía con un programa de ayudas a las familias al que la Junta destina más de 400 millones.

En comisión parlamentaria, Castillo ha confirmado que en la última conferencia sectorial la ministra "me adelantó" que habrá un nuevo reparto de fondos para las escuelas infantiles y que el Ministerio "estudiará" que Andalucía pueda esta vez usarlos, respetando el modelo andaluz. "No lo tienen muy claro, porque dicen que el modelo es de privatización y no, es de colaboración público-privada", señaló la consejera en el Parlamento, recordando además que el modelo de Andalucía lo diseñó un gobierno socialista. El sector de las escuelas infantiles lo conforman 2.200 centros, de los cuales 1.400 son de titularidad privada, que ofertan 125.371 plazas y que dan empleo a 16.000 personas, la mayoría mujeres.

La Junta tiene un presupuesto que supera los 400 millones de euros --fondos propios-- para el primer ciclo de infantil, que incluyen la gratuidad de las plazas para las familias. Si el Ministerio se aviene a cambiar los criterios, los fondos que anuncian podrían destinarse a financiar la gratuidad de las plazas para las familias. En este curso, hay escolarizados 101.637 alumnos, de los que 50.469 corresponden al tramo gratuito de dos años y el 50% del resto, tanto de los tramos de 0 y 1 años, también tienen gratuidad completa. Con la gratuidad del tramo de un año, serán casi 89.000 los alumnos con gratuidad total y los potenciales beneficiarios serán casi 130.000, según los cálculos de la Administración autonómica.

El Gobierno andaluz ha reprochado en los últimos meses la actitud del Gobierno, que ha calificado de "injusta", ya que "a otras comunidades autónomas les ha permitido otros modelos, como al País Vasco, que les han dicho que pueden gastárselo en lo que quieran, y a nosotros no. O escuelas públicas o no hay dinero". "Lo gracioso de esto es que el sistema lo inventaron cuando el partido que hay en el Gobierno del Estado estaba aquí en Andalucía, que no es un sistema del PP, que ha heredado, que no lo hemos encontrado y que está muy bien y que funciona. Y como funciona, merece la pena mantenerlo", sentenciaba en una entrevista la consejera Castillo.