La Junta destaca que el 95% del alumnado de Cádiz del Primer ciclo de Infantil tiene educación gratuita este curso

Una clase de Educación Infantil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que el 95% de los 10.743 niños y niñas de Cádiz escolarizados en el inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil (0-3) dispone de educación gratuita, después de que haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año.

En este sentido, ha señalado en una nota que el coste del servicio de atención socioeducativa para 10.249 alumnos, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, lo asume la administración autonómica.

La Junta ha indicado que según los datos de matriculación registrados actualmente un total de 10.743 menores de tres años inician este jueves 3 de septiembre el curso escolar 2026/27 en las escuelas y centros de educación infantil de Cádiz, lo que supone 325 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año.

Así, la distribución es 705 niños y niñas, 4.223 en un año y 5.815 escolares en dos años. No obstante, la Junta ha recordado que la matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Igualmente, ha señalado que el avance hacia la gratuidad se inició el curso pasado en el tramo de dos años, y se ha ampliado este curso a los escolares de un año con el objetivo de fomentar la escolarización temprana, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como de apoyo al sector.

Por su parte, en el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, 211 niños y niñas, también disponen de educación gratuita. La previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, alcanzando así al ciclo al completo, según ha señalado.

Finalmente, la Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 11.800 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso la Junta ha ofertado 13.189 plazas.

Asimismo, ha recordado que Cádiz cuenta para este ciclo con una red de 216 centros, cuatro más que el curso anterior, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 60,14% (16 puntos más que en 2018), la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%), según ha destacado la Junta, que ha añadido que el precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que a partir de enero de 2027 pasará a 250,15 euros, por acuerdo con el sector.