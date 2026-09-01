Irán denuncia que la UE está "cediendo a la coerción estadounidense" tras el apoyo a la ofensiva económica de EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa de la cartera en Teherán - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha instado a la Unión Europea (UE) a escoger entre "comportarse como un actor independiente o acostumbrarse a imitar las políticas" de Estados Unidos hasta "confundir esa imitación con autonomía", afirmando que Bruselas "parece estar cediendo a la coerción estadounidense" tras la declaración de los Veintisiete acogiendo "con satisfacción" las presiones a Teherán incluso a través de la operación 'Marginado Económico' lanzada por Washington.

"Europa ya no puede hablar de 'autonomía estratégica' mientras se limita a ejecutar las órdenes de Washington", ha afirmado el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en una publicación en redes en la que defiende que "la autonomía estratégica no se garantiza con declaraciones grandilocuentes", sino "mediante la capacidad de decidir de forma independiente y responsable, incluso si esas decisiones difieren de la posición de una potencia mayor".

Al hilo, ha aseverado que "Europa debe elegir: comportarse como un actor independiente o acostumbrarse tanto a imitar las políticas de otros que confunda esa imitación con autonomía".

Siguiendo con su argumentación, Baqaei ha aseverado poco después que "la UE parece estar cediendo su soberanía, sus leyes y reglamentos, sus valores y su ética a la coerción estadounidense".

"Según su propia legislación, la Unión Europea no reconoce la aplicación extraterritorial de leyes adoptadas por terceros países y considera tales efectos contrarios al Derecho Internacional. El Estatuto de Bloqueo de la UE prohíbe expresamente a los operadores de la UE cumplir con cualquier requisito o prohibición basada en los estatutos extranjeros especificados", ha señalado.

Ante ello, el portavoz iraní se ha preguntado "cómo puede entonces la Unión apoyar ahora las medidas coercitivas unilaterales más depredadoras e ilegales contra Irán", antes de espetar que Bruselas "se ha convertido en cómplice de la conducta ilegal de Washington".

Asimismo, ha denunciado "una grave violación del Derecho Internacional" en el respaldo comunitario a la ofensiva económica estadounidense y ha advertido que "cada Estado miembro de la UE será responsable de las consecuencias de su contribución a este acto ilícito".

"La Unión Europea no puede respaldar el terrorismo económico de Washington contra Irán mientras afirma buscar la desescalada y la estabilidad regional", ha manifestado Baqaei, que ha mantenido que "ambas posturas son mutuamente excluyentes" y que la asunción por parte de Bruselas de esta posición "irresponsable evidencia la decadencia moral y la incompetencia política de la UE".