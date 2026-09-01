Ceuta, en directo: última hora de la crisis migratoria, las protestas y la situación con Marruecos

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

"Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla", ha sostenido en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. "Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer", ha añadido.

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