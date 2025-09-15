La Junta destaca la adjudicación por más de 10,2 millones de la obra de nuevo instituto de Benalmádena (Málaga)

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y FP, Pablo Quesada, ha inaugurado el nuevo curso en la provincia con una visita al IES Cerro del Viento de Benalmádena junto al delegado territorial, Miguel Briones, y el alcalde, Juan Antonio Lara, entre otros. - JUNTA

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y FP inaugura el curso en el IES Cerro del Viento de la ciudad costasoleña

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y FP, Pablo Quesada, ha destacado este lunes en Benalmádena (Málaga) la adjudicación de las obras del nuevo instituto de la ciudad, que supondrá una inversión total de 10.288.985 euros y tiene un plazo de ejecución de 22 meses. Lo ha hecho durante la inauguración del curso 2025/26 en Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, en el que los institutos de la provincia de Málaga contarán con un aumento de la plantilla docente en el nuevo curso.

Concretamente, de los 634 refuerzos incorporados en Málaga, son 323 docentes más los que se destinan a los centros de Secundaria, Bachillerato y FP, en los que ha comenzado hoy el curso. Se trata del séptimo año consecutivo en el que se refuerza la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

De esta forma, la etapa cuenta con un total de 9.430 profesores en la provincia. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP. Este crecimiento se produce a pesar de registrarse un descenso en el número de alumnos.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la Comunidad, de tal forma que en el 25/26 hay un descenso de algo más de 700 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (más de 620) y el Bachillerato, aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

Con respecto al nuevo IES, durante la visita al instituto Cerro del Viento, Quesada ha declarado que el nuevo centro "responde al crecimiento de la demanda de escolarización de la zona, y a una demanda histórica de la comunidad educativa".

Así, tendrá "tres líneas de Secundaria Obligatoria, con 360 puestos escolares, y dos de Bachillerato, con 140 plazas, sumando una capacidad total para 500 estudiantes", ha afirmado. En lo que se refiere a infraestructuras, para el curso 2025/26 se están ejecutando un total de 57 obras en centros educativos de la provincia de Málaga, con un presupuesto de 46,5 millones de euros.

Destacan entre ellas los cuatro nuevos centros educativos proyectados para la provincia, uno de ellos precisamente el de Benalmádena, que contará con este nuevo instituto en la zona pueblo (10,2 millones), al que se unen en la capital el futuro IES de Soliva, para 640 estudiantes (12,6 millones), el nuevo CEIP Intelhorce, con capacidad para 225 alumnos y alumnas (7,3 millones), y en Fuengirola, el CEIP Pablo Ruiz Picasso, también con 225 plazas (4,3 millones).

Desde el año 2019, la Junta de Andalucía ha finalizado más de 450 actuaciones de construcción, ampliación, reforma y modernización de centros educativos públicos en la provincia de Málaga. En el periodo 2019-2025, la inversión en obras, tanto finalizadas como las que se encuentran en construcción, asciende a 131,5 millones.

INICIO DEL CURSO

En total, 162.443 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas se incorporan este lunes a las aulas en la provincia de Málaga, en 314 centros docentes. Del total del alumnado, más de 123.600 lo hará en la pública en 253 centros y más de 21.600 en la concertada, que cuenta con 61 centros educativos.

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha sido el encargado de inaugurar del nuevo curso en la provincia con una visita al referido IES Cerro del Viento de Benalmádena. En este municipio comienzan este lunes las clases un total de 4.644 estudiantes. Quesada ha visitado el centro acompañado por el delegado territorial, Miguel Briones, y por el alcalde del municipio costasoleño, Juan Antonio Lara.

El primer edil de Benalmádena ha destacado la apuesta que está realizando el Gobierno andaluz por una enseñanza de calidad y ha señalado la plena disposición del Ayuntamiento a "seguir trabajando de la mano con la Junta de Andalucía para conseguir proyectos tan destacados como el nuevo instituto para Benalmádena Pueblo, una infraestructura muy necesaria para nuestro municipio, que dará cobijo a 500 alumnos y cuyas obras comenzarán de manera inminente".

A diferencia del resto de la etapa, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en la provincia.

El Gobierno andaluz ha ofertado en Málaga 20.660 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional, lo que supone una creación de 4.733 nuevas plazas en siete años, es decir un incremento del 30%. Esta oferta ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad.

El objetivo, afianzar la oferta formativa existente e intensificar la implicación del tejido empresarial en el desarrollo de los ciclos formativos. Con este objetivo, la Consejería ha aprobado doce nuevas autorizaciones: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización.

Por primera vez se podrá estudiar en la provincia de Málaga el Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos en el IES La Rosaleda (Málaga) y en el IES Playamar (Torremolinos); el Curso de Especialización de Grado Superior de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota-Drones en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga); y el Curso de Especialización de Grado Superior de Comercio Electrónico en IES Miguel Romero Esteo de Málaga.

También el Curso de Especialización de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el CPIFP Alan Turing de Málaga; el Curso de Especialización de Grado Superior de Robótica Colaborativa en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga) y el Curso de Especialización de Grado Superior de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el IES Playamar (Torremolinos), estos cuatro últimos nuevas titulaciones en Andalucía.

También se ha autorizado los Grados Básicos de Agro-jardinería y composiciones florales, en el IES El Almíjar (Cómpeta), e Informática de oficina en el IES Belén (Málaga); y los Grados Superiores de Comercio internacional en el IES Pedro Espinosa (Antequera) y de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en el IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande).

La Junta ha firmado para este curso más de 12.600 convenios con 5.600 empresas de toda la provincia, incluyendo grandes grupos y, de manera destacada, pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral de la economía regional y representan más del 90% del tejido empresarial andaluz. Con ello se facilitará la formación práctica del alumnado de FP en el segundo año del sistema dual.

El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 21.597 alumnos en 52 centros. 140.527 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 466 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 16.900 escolares.

En su conjunto, en la provincia de Málaga son un total de 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.