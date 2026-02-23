La Junta destaca que la provincia de Jaén tendrá el próximo curso 18 aulas nuevas de Infantil por la bajada de ratio

Archivo - El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, en un aula de segundo ciclo de Infantil. - JUNTA - Archivo

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha indicado que el próximo curso 2026-2027 habrá en la provincia "al menos 18 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil".

Será como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años y como establece la normativa de escolarización. Además, "esa cifra se ampliará, con toda probabilidad, conforme evolucione la demanda de escolarización", según ha informado este lunes en una nota.

Solano ha puesto de relieve que, por primera vez en Andalucía, se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno de España en la ley orgánica.

En este sentido, ha señalado que "no es una decisión improvisada", sino que forma parte de los acuerdos firmados con las principales organizaciones sindicales y las patronales del sector" y que, por tanto, "beneficia tanto a la enseñanza pública como a la concertada".

De esta manera, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25. El proceso empezará "con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente".

El delegado ha apuntado que esta "medida de calado" permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

También establece una reducción de las ratios máximas de las aulas mixtas (las que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa). De esta forma, las que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 y las de 13 pasan a un límite de once.

"Con ello protegemos especialmente la escuela rural, garantizamos su viabilidad y reforzamos la equidad territorial del sistema", ha asegurado el responsable provincial de Desarrollo Educativo.

En aquellas zonas de escolarización en las que no se puedan aumentar las unidades porque los centros no dispongan de los espacios necesarios se autorizará de forma excepcional el incremento del número de plazas ofertadas por unidad escolar hasta un máximo de 25 alumnos. En estos casos, la Consejería adoptará "medidas de refuerzo educativo mediante el aumento de la plantilla".