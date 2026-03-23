La Junta destina 1,8 millones de euros a mejoras de eficiencia energética en el IES Fuentepiña (Huelva)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, junto al IES Fuentepiña de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha anunciado durante su visita al IES Fuentepiña, una de las actuaciones más relevantes en materia educativa en la capital, dentro de la estrategia del Gobierno andaluz para mejorar y modernizar los centros educativos. En concreto, Soriano ha destacado la inversión de 1,8 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética del centro.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata de una acción de "gran alcance" que permitirá renovar el edificio y hacerlo "más eficiente", actuando sobre cubiertas, fachadas y ventanas, e incorporando además sistemas de energía solar.

Más allá de estas actuaciones, este instituto ha ido sumando inversiones en los últimos años a través de diferentes programas, lo que eleva el total invertido hasta los 2,3 millones de euros. Entre ellas, destacan cerca de 44.000 euros en infraestructuras, más de 72.000 euros del programa Mejora tu centro, más de 105.000 euros en aulas digitales, más de 64.000 euros en dispositivos informáticos, una cantidad similar en Formación Profesional, 60.000 euros en confort climático, además de los 180.000 euros del Plan Actúa.

En relación con el proyecto que ha anunciado el delegado de Desarrollo Educativo, también se intervendrá en la climatización, las instalaciones eléctricas, la accesibilidad y los espacios exteriores del centro. "Es una actuación muy importante que mejorará el día a día de la comunidad educativa y que reducirá de forma notable el consumo energético del centro", ha explicado.

"Queremos que el IES Fuentepiña sea un ejemplo de sostenibilidad en la provincia", ha concluido el delegado, al tiempo que ha señalado que esta inversión forma parte de un paquete más amplio de 3,5 millones de euros destinado a la eficiencia energética en centros educativos de Huelva capital.

En este plan también se incluyen el IES Pintor Pedro Gómez, con 1,2 millones de euros, y la Escuela Infantil Virgen de la Cinta, con 500.000 euros. En cuanto al Plan Andalucía Actúa, la acción del Gobierno de la Junta también está llegando a otros centros de la capital como el IES Pablo Neruda (250.000 euros), la Escuela Infantil Virgen de la Cinta (60.000 euros), y la Escuela Infantil Las Marismas (110.000 euros). En total, la inversión en Huelva capital dentro de este programa ronda los 640.000 euros.

En el conjunto de la provincia, Andalucía Actúa permitirá llevar a cabo más de una veintena de intervenciones en centros educativos, con una inversión inicial que ya supera los 2,6 millones de euros y que podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones técnicas. El objetivo es dar respuesta a los daños causados por las inclemencias meteorológicas, actuando sobre cubiertas, filtraciones, humedades, cerramientos y otros elementos estructurales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran el IES San Blas de Aracena (917.000 euros), el IES Cuenca Minera de Riotinto (450.000 euros), el IES Galeón de Isla Cristina (400.000 euros), el CEIP Galdames de Ayamonte (400.000 euros), el IES Pablo Neruda de Huelva (250.000 euros) y el IES Turóbriga de Aroche (220.000 euros).

Actualmente ya hay más de 20 actuaciones identificadas, muchas de ellas en distintas fases administrativas, desde la redacción de proyectos hasta su adjudicación. Durante su intervención, Soriano ha insistido en que "la prioridad es actuar con rapidez y con criterios técnicos para garantizar la seguridad de los centros y que el curso pueda desarrollarse con normalidad". Además, ha recordado que se trata de un plan "abierto y flexible, que se irá adaptando a las necesidades que vayan surgiendo".

Finalmente, ha subrayado que "el Gobierno andaluz no solo está respondiendo ante situaciones como los daños por temporales, sino que está aprovechando para seguir mejorando los centros educativos con inversiones reales y sostenidas en el tiempo". Con todo ello, la Junta de Andalucía continúa avanzando en la mejora de la red educativa pública en Huelva, con actuaciones que combinan modernización, sostenibilidad y respuesta ante incidencias.