Junta destina 30,5 millones a centros educativos de la provincia de Málaga para la transformación digital de las aulas

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la inyección económica que el Gobierno de Juanma Moreno ha realizado en los centros educativos de toda la comunidad andaluza con incentivos para la transformación digital de las aulas; una cuantía que en la provincia malagueña supera los 30,5 millones de euros.

Así lo ha señalado Navarro, que ha visitado este jueves el IES Jorge Guillén en Torrox (Málaga), acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones; y por el alcalde, Óscar Medina.

Ha enfatizado el esfuerzo de la Junta para dotar a los centros del mejor equipamiento tecnológico "que ofrezca las mejores condiciones a nuestros alumnos y los prepare para los retos del futuro". Este proceso, ha dicho, ya se ha iniciado con la distribución e instalación de un total de 10.485 Aulas Digitales Interactivas en 662 centros educativos de la provincia.

Para la delegada, esta inversión "sin precedentes" supone una apuesta estratégica para modernizar la educación pública andaluza, facilitar la transformación digital y, sobre todo, "reducir la brecha digital, especialmente en aquellos municipios más pequeños". A nivel regional la dotación supera los 174 millones de euros, financiados con fondos Next Generation.

Dotar a las aulas de nuevos equipamientos digitales "supone crear un aprendizaje personalizado y preparar a nuestros jóvenes para los retos de futuro en una sociedad que cada vez es más digital". Esta actuación se une a la distribución de dispositivos portátiles que ya se ha llevado a cabo con anterioridad.

En esta ocasión, cada Aula Digital Interactiva cuenta con un panel digital interactivo de gran formato (más de 74 pulgadas) con ordenador integrado y micrófono inalámbrico; pero además, estos espacios podrán complementarse con otros equipamientos tecnológicos para fomentar la producción audiovisual, las materias STEAM (con robótica, impresión 3D o gafas de realidad virtual); así como taller de radio para la creación de contenidos sonoros.

En concreto, en la Axarquía la inversión asciende a 4,43 millones de euros para llevar a cabo la transformación digital en más de un centenar de centros. En el caso del IES Jorge Guillén la incorporación de estas Aulas Digitales ya está en marcha con una inversión de 101.533 euros.

Asimismo, Navarro ha recordado los 54 millones de euros que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ingresado en forma de transferencia directa a los centros educativos andaluces dentro del Plan 'Mejora tu Centro', para que estos lo destinen de forma autónoma a mejorar las condiciones climáticas de sus aulas.

"Se trata de uno de los mejores ejemplos de la confianza que el Gobierno de Juanma Moreno tiene en la gestión de los fondos de los centros educativos", ha añadido la delegada, quien ha recordado que los fondos se pueden destinar a la instalación de aires acondicionados, toldos en las zonas exteriores o la creación de zonas verdes.

Cada centro, en función de su tamaño, ha recibido entre 15.500 y 60.000 euros de media. "En la comarca de la Axarquía se han destinado 1,32 millones de euros, cantidad que asciende hasta los 9,34 millones de euros en toda la provincia que permitirán que 546 centros de 86 municipios puedan decidir qué mejoras deben llevar a cabo en sus instalaciones para crear un entorno más agradable entre el alumnado con las condiciones climáticas que tiene Málaga", ha dicho.

Además, ha añadido que el objetivo principal es garantizar las mejores condiciones y crear espacios más saludables, confortables y sostenibles.

"En suma, en estas dos importantes actuaciones de mejora la Junta de Andalucía ha destinado en la provincia cerca de 40 millones de euros", ha sentenciado Navarro, quien ha incidido en "el enorme esfuerzo económico que ha realizado la Junta de Andalucía para mejorar la educación pública andaluza".

Además, el Gobierno de Juanma Moreno ha anunciado una partida global de 35 millones de euros que los centros educativos recibirán antes de que finalice el año para realizar mejoras y la modernización de sus instalaciones y que vienen a sumarse a los 54 millones para la mejora de la climatización en las aulas.

En suma, ha señalado que "la inversión para confort térmico, mejoras en los equipamientos de los centros educativos y la implantación de las aulas digitales suponen un montante de 264 millones de euros para toda Andalucía".

TITULACIONES DE ESO Y BACHILLERATO

"Todas estas mejoras impactan, sin lugar a dudas, en que Andalucía cuente hoy con unos resultados académicos mucho mejores que los que teníamos hace siete años. Porque estamos convencidos de que contar con un mejor clima de trabajo en nuestros centros educativos y asistir a clase en mejores condiciones, redunda en resultados mucho más positivos entre nuestro alumnado", ha manifestado.

En esta línea, Navarro ha hecho referencia a los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en el que "por primera vez, Andalucía supera la media nacional en la titulación de alumnos de Secundaria y Bachillerato. Esto es un hito histórico del que nos podemos sentir muy orgullosos tanto desde la administración autonómica como desde los profesionales de la docencia pública andaluza".

Según el informe emitido por el ministerio, el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez. Desde el curso 2017-2018 Andalucía ha mejorado en cinco punto porcentuales.

Mientras que el alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez. Desde el curso 2017-18 Andalucía ha mejorado en 10,8 puntos el porcentaje.

Todo ello se debe, según ha afirmado la delegada, "a los más de 3.000 millones de euros de incremento de la inversión en materia educativa en los últimos seis años, lo que supone un 48% más que en el anterior periodo socialista, así como el refuerzo de las plantillas docentes con más de 6.000 profesionales".

Así, Navarro ha agradecido la labor diaria que desempeñan los profesores y profesoras, y ha destacado la mejora que se ha llevado a cabo en sus condiciones laborales con la culminación este mismo año de la equiparación salarial de los profesores a la media nacional. "Un acuerdo que se alcanzó en 2022 con los sindicatos del sector y que hoy ya es una realidad gracias a los más de 256,8 millones de euros que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado a tal fin", ha concluido.