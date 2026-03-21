La Junta destina 3,5 millones a mejorar la eficiencia energética de centros educativos onubenses

Optimización de la eficiencia energética en centros educativos andaluces. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética en centros educativos de la provincia de Huelva que supondrá la ejecución de tres actuaciones con una inversión de 3,5 millones de euros.

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, estas obras, que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación, tienen como objetivo principal renovar los edificios docentes para mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30 por ciento.

Para ello, se ejecutarán intervenciones dirigidas tanto a optimizar el comportamiento energético de los edificios a través del tratamiento de envolventes --cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores--, como a la producción de energía renovable en los centros con la implantación de instalaciones de generación de energía solar. Además, se tratarán aspectos como los sistemas de climatización, la actualización de instalaciones eléctricas o la adecuación de los espacios exteriores y las condiciones de accesibilidad, entre otras.

En concreto, las actuaciones programadas beneficiarán a tres centros de la capital, atendiendo prioritariamente a los centros escolares con mayor necesidad de reducción de consumos energéticos o con necesidades de mejoras en su envolvente. En la provincia de Huelva, las actuaciones tendrán lugar en centros como la EI Virgen de la Cinta y los IES Pintor Pedro Gómez y Fuentepiña.

En suma, estas obras se enmarcan dentro del Programa de Andalucía Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-27, concretamente en la prioridad 'Transición Verde'. Durante su ejecución se seguirá el principio del DNSH --Do No Significant Harm--, es decir, se deberá justificar el no causar un daño significativo al medioambiente. Además, se emitirán certificados energéticos antes y después de las actuaciones para acreditar que se ha mejorado la eficiencia energética y se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero.