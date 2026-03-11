La Junta destina 4,5 millones para reparar daños tras el temporal en 80 centros de la provincia de Jaén

Visita al IES Ruradia. - JUNTA

RUS (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha destacado que la Junta destina 4,5 millones para reparar daños tras el tren de borrascas en 80 centros educativos de la provincia.

Así lo ha indicado en su visita a las obras de emergencia que se ejecutan en el IES Ruradia, de Rus, con cargo al Plan Andalucía Actúa: "Andalucía y Jaén están progresando y no queremos que nada lo detenga", ha afirmado.

Junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y la alcaldesa del municipio, Rocío Beltrán, Estrella ha explicado que es uno de los centros afectados por este fenómeno meteorológico "sin precedentes" en la comunidad y en el que ya se está actuando.

Ha generado humedades en el edificio, provenientes de filtraciones de agua a través de fachadas y cubiertas, así como de algunos canalones y bajantes deteriorados. Los trabajos consisten en el sellado de los encuentros de cubiertas, el levantado, arreglo y reposición de cazoletas en la cubierta plana no transitable y la limpieza y sellado del canalón oculto existente en la misma.

Igualmente, está prevista la sustitución de la cubierta del porche, el sellado de la carpintería exterior de aluminio y, por último, el picado y reposición de enfoscados y enlucidos de paramentos verticales y horizontales.

En total, la Junta destina 4,5 millones a obras en los centros afectados de la provincia de Jaén. "Actuaciones que son de carácter de emergencia, lo que significa que los procedimientos se agilizan de tal forma que, con la mayor celeridad, procuramos que el alumnado tenga el menor impacto posible por los daños producidos por el tren de tormentas", ha comentado.

Ha recordado, además, que la provincia de Jaén está ejecutando cerca de 55 millones de euros con cargo al Plan Andalucía Actúa: 40 millones para carreteras de titularidad autonómica; 2,2 millones para infraestructuras sanitarias (centros de salud y consultorios médicos); 8 millones para caminos forestales y vías pecuarias afectadas y los citados 4,5 millones en infraestructuras educativas.

Por otro lado, Estrella ha recordado que los 1.780 millones de euros contemplados para toda Andalucía incluyen líneas de ayudas que "ya se están impulsando" y que beneficiarán a la provincia de Jaén. Es el caso de las puestas a disposición de los ayuntamientos para el arreglo de caminos rurales, cuyo plazo de solicitud finalizó este martes.

También se ha referido a las ayudas las dirigidas a las entidades locales para solventar los daños producidos en infraestructuras y/o equipamientos municipales, además de la línea para agricultores, por las pérdidas de cosechas y cultivos, o las dirigidas a pymes y autónomos.

"Con este plan queremos, con la mayor celeridad, contribuir a la reactivación de todos los sectores productivos afectados, recuperar la normalidad de todos los servicios", ha subrayado el delegado del Gobierno andaluz.